Ómicron en la Argentina: Córdoba propone el aislamiento para todos los viajeros que ingresen al país

El 26 de noviembre pasado, la variante Ómicron del coronavirus fue clasificada como prioritaria por la Organización Mundial de la Salud, después de que se registrara un súbito aumento de casos de COVID-19 en varios países de África. Tres días después, el Gobierno de Argentina determinó una cuarentena obligatoria para todas aquellas personas que llegaran al país desde África, por temor al ingreso y propagación de la variante.

Pero la variante finalmente entró en el territorio: se detectó primero en un hombre que vino desde Sudáfrica y llegó a San Luis. El domingo pasado se confirmaron que hay al menos 4 casos de personas con esa variante en la provincia de Córdoba a partir del ingreso al país de un hombre que estuvo en Dubai, Emiratos Árabes, un país que está en Asia. Se estudia un caso en Santa Fe.

Ante la posibilidad de que ingresen más personas con la variante Ómicron, el Ministerio de Salud de Córdoba le va a proponer al Gobierno nacional que amplíe la medida del aislamiento para todos los viajeros que lleguen al país desde cualquier región del mundo. Esas personas deberían cumplir 4 días de aislamiento como una manera de evitar que contagien la infección a otros como una medida de precaución ante la posibilidad de que se hubieran contagiado la variante Ómicron en el extranjero.

La variante Ómicron sería más transmisible que otras que han dado lugar a repuntes de casos, como Delta. Como los afectados pueden no tener síntomas, pero transmitirla a otros a través de la exhalación, al hablar, al cantar, al gritar, el aislamiento funcionaría como una medida de prevención para la pandemia.

En diálogo con Infobae hoy, la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud de Córdoba, Gabriela Barbás, sostuvo que el aislamiento para todos los viajeros permitiría “dilatar el avance de variantes de preocupación como Ómicron, que ahora no está sólo en África . El aislamiento de los viajeros nos permitirá tener tiempo para avanzar con la aplicación de las dosis de refuerzo y llegar a coberturas máximas para no tener que pasar lo que hoy está pasando en Europa, adonde hay países que se están cerrando”.

La funcionaria afirmó que Ómicron “es una variante que claramente es altamente transmisible y aún no hay datos suficientes para evaluar en cuanto a la gravedad y mortalidad. En la Argentina, ya hemos tenido el ingreso de la variante y hay una alta circulación de personas”. Instó a que quienes aún no se vacunaron inicien sus esquemas, como también a los que aún no se pusieron la segunda dosis, que lo hagan. En la Argentina, más del 68% de la población tiene el esquema completo. El Ministerio de Córdoba ya hizo informalmente la propuesta a la cartera nacional y la decisión del aislamiento se trataría en la próxima reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) esta semana, según Barbás.

El domingo pasado, el Instituto ANLIS/Malbrán confirmó que hay 4 casos de personas con la variante Ómicron del coronavirus en Córdoba. El caso índice del brote es un viajero procedente de Dubái, ciudad de los Emiratos Árabes Unidos, que arribó junto a su familia el miércoles 1 de diciembre al país, presentando esquema completo de vacunación y test PCR negativo 72 horas previo al viaje.

El 7 de diciembre, el Laboratorio Central de Córdoba le había avisado al Ministerio de Salud de la Nación sobre un caso positivo de un viajero que llegó a la localidad de Colonia Caroya, cuya muestra poseía mutaciones no compatibles con las variantes circulantes en la provincia, por lo que se realizó secuenciación parcial del gen de la proteína S, arrojando resultados compatibles con variante Ómicron. Cuando el paciente que luego fue el caso índice del brote ingresó al país no se le realizó prueba de antígenos al ingreso. Porque la norma actual solo exige la realización de la prueba para aquellos viajeros que hubieran estado en el continente africano en los últimos 14 días.

A partir de la identificación del caso índice en Córdoba, se iniciaron las investigaciones epidemiológicas. Se identificaron en total ocho casos positivos (caso índice + 7 contactos estrechos) y 27 contactos. Según informó el Ministerio de Salud de la Nación, también se rastrearon 17 contactos estrechos del vuelo en el que arribó al país, y 88 pasajeros del transporte utilizado para viajar hasta la provincia. “Ya se ha notificado a las jurisdicciones correspondientes para proceder con el correspondiente aislamiento y control”, informaron. Aún se aguardan los resultados de la secuenciación genómica de otras cuatro muestras de pacientes con COVID-19 en Córdoba para determinar si son compatibles con la variante Ómicron.

La variante Ómicron ya se detectó en personas en 74 países. En el estado de Washington, Estados Unidos, se registró esta semana un rápido aumento de los casos con la variante, una tendencia también se está dando en Sudáfrica, Gran Bretaña y Dinamarca.

Entre las explicaciones que se especulan sobre el aumento de transmisibilidad de Ómicron, la primera es que la variante se propaga con más facilidad entre las personas sin inmunidad, es decir, las que no están vacunadas y no se contagiaron previamente de COVID-19. La segunda podría evadir la inmunidad con mayor frecuencia, lo que permite que se propague más entre las personas vacunadas o que se contagiaron con anterioridad. Ambas explicaciones podrían ser ciertas, y muchos científicos creen que es probable que lo sean; sin embargo, los hechos no están claros.

Consultado por Infobae, el presidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, Alejandro Videla, comentó: “La variante Ómicron ya está extendida por muchos países. En Argentina, se deberían ampliar el aislamiento para todos los viajeros”.

En tanto, el doctor Pablo Scapellato, de la Sociedad Argentina de Infectología y jefe de la unidad de infectología del Hospital Santojanni de Buenos Aires, consideró en diálogo con Infobae también sobre el aislamiento de viajeros: “Hay que extenderlo a todos los países que han comunicado casos, y eso se extiende a otros países, más allá de Sudáfrica”.

