De la fatiga a la infertilidad y la depresión: por qué las causas pueden estar en los intestinos

El mal funcionamiento de la microbiota intestinal afecta a 2 de cada 10 personas (NHI)

¿Sabías que muchos malestares o problemas de salud general que podés sentir están ocasionados por tus intestinos o su relación con los alimentos?

Con esa pregunta se presenta el médico Facundo Pereyra que en los últimos años se ha convertido en un verdadero gurú de la gastroenterología local. ¿Por qué gurú? Porque además de ser un especialista en medicina interna, gastroenterología y endoscopía digestiva, también utiliza herramientas de la medicina alternativa para arribar a un mejor diagnóstico y cura en sus pacientes.

“Soy de Cipolletti, provincia de Río Negro. Estudié medicina en la Universidad del Salvador, hice mi residencia en el Hospital de Clínicas y después hice una especialidad en Gastroenterología en el Hospital Bonorino Udaondo. También perfeccioné mis estudios y conocimientos en hospitales de España, Perú, y Estados Unidos”, se describe. Pereyra, que estudió medicina inspirado por la pasión de su padre, Juan Carlos Pereyra, un reconocido médico cirujano y gastroenterólogo, pionero de esa especialidad en la región y primer endoscopista en la Patagonia, tras muchos años de investigación y de clínica volvió a su Cipolletti natal donde desde hace más de 12 años incorpora a la práctica médica diaria las herramientas de la medicina complementaria, en especial de la medicina naturista y funcional que se utiliza en gran parte del mundo.

El médico Facundo Pereyra se especializa en gastroenterología, trabaja en Cipolletti y diseñó un novedoso programa de bienestar alimentario

El especialista admite que fue su padre el que “le abrió la cabeza” y lo “metió en la medicina alternativa” como forma de ayudar a los pacientes cuando la medicina tradicional no avanza. Así fue que juntos comenzaron a investigar principalmente las dolencias digestivas de las personas que se acercaban al consultorio.

“ Está todo en la alimentación que consumimos y en las bacterias que viven en el intestino, llamadas microbiota intestinal. Vemos cómo la salud en general se ve afectada por el mal funcionamiento de la microbiota intestinal en 2 de cada 10 personas que atendemos. Y la gran mayoría lo desconoce. Tener la microbiota intestinal en equilibrio es clave para evitar o aliviar enfermedades crónicas, como por ejemplo cefaleas, eccemas, visión borrosa, fatigas, urticaria, antojos, colon irritable, fibromialgia, síndrome de pierna inquieta, infertilidad, síndrome premenstrual, enfermedades autoinmunes como el síndrome de Hashimoto y hasta trastornos de ansiedad y depresión” , explicó a Infobae el doctor Pereyra, que es médico ad honorem en el Hospital de Cipolletti, donde atiende una vez por semana, además de atender su consultorio particular.

“Son 20 síntomas y más de 100 enfermedades en la que el intestino puede estar directamente involucrado. Un intestino enfermo y sensible que produce una tormenta de citoquinas que lo hacen hipersensible”, completó.

El Síndrome de Intestino Permeable no ha sido estudiado con profundidad por la medicina tradicional

Un órgano clave del cuerpo

“El 80% de nuestro sistema inmunológico (que son las células que nos defienden ante los ataques de patógenos extraños) se encuentra en el intestino, por lo tanto es la base de muchas enfermedades crónicas o inmunológicas, de la piel, reumatológicas, metabólicas o de ansiedad y depresión . Funciona como un tubo con una capa interna de células unidas llamada mucosa que actúa como un filtro o barrera para controlar lo que se absorbe a la sangre: deja pasar lo bueno (nutrientes) y no permite el paso de lo malo como toxinas o alimentos mal digeridos”.

Pero en ciertas personas este filtro está alterado o funciona mal, debido a cuestiones genéticas o de otra índole, lo que hace generar un intestino hiperpermeable, con una gran cantidad de toxinas o alimentos mal digeridos que atraviesan esa barrera y generan múltiples problemas de salud, principalmente una reacción inflamatoria que deriva en un conjunto de síntomas atribuido médicamente al Síndrome de Intestino Permeable.

“Se trata de un concepto que todavía no tiene gran entidad en la medicina tradicional porque, como todavía no se encontró un marcador biológico que lo determine, no se arriba a un diagnóstico certero. Muchas veces la medicina tradicional no tiene respuestas a muchas personas que lo están sufriendo. Por eso con la medina alternativa, aprendemos del naturismo y de la medicina funcional. Para arribar a una solución a los problemas de la gente”, precisó Pereyra, que destacó: “El naturismo es la ciencia que se basa en el poder autocurativo de los órganos. Habla de la intolerancia al gluten y los lácteos, que son alimentos inflamatorios, por ejemplo. Y la medicina funcional busca la incorporación de hábitos saludables, la autocuración y también la recuperación del ritmo circadiano.

El cambio de dieta ayuda a mejorar la microbiota intestinal

“ El Síndrome de Intestino Permeable aumenta la permeabilidad del intestino, el tráfico de antígenos, gluten y alimentos mal digeridos, azúcares y lácteos. Eso termina inflamando todo el cuerpo y nos hace vivir mal en forma acostumbrada y repetida, con una multiplicidad de síntomas que incluso vemos días después de la ingesta”, remarcó el experto.

Para atender este problema, el experto diseñó un programa práctico y sencillo y al alcance de todos para recuperar la plenitud del aparato digestivo y la salud en general de las personas.

El 80% de nuestro sistema inmunológico (que son las células que nos defienden ante los ataques de patógenos extraños) se encuentra en el intestino - Imagen: Chloe Yap

Se trata del programa MDB 15, que fusiona la medicina tradicional con la medicina alternativa para “resetear en 15 días el intestino” y brindar alivio y mejoras al paciente. El método, que se lo puede seguir en forma gratuita, también está patentado y ahora se está llevando adelante como parte de una investigación científica para publicar en una revista internacional.

El programa MDB 15 tiene su versión gratuita en Facebook MDB15, y también tiene su versión arancelada con una guía personalizada y seguimiento del paciente por parte de Pereyra y 6 especialistas más. De lo recaudado, el 15 % es destinado de manera quincenal a gente con necesidades, comedores y ONGs.

Pereyra brinda ayuda con el nuevo plan, que es gratuito en su Facebook

“Lo mejor que tiene este Plan es que permite que la gente, antes de comenzar, se pueda hacer el autotest sobre sus síntomas a través de un score de puntos que indica si el paciente es compatible o no con este síndrome. De esta manera se puede seleccionar quién se puede beneficiar con este método. Hay un 10% de los pacientes que no responden, por lo que procedemos a limpiar su intestino con medicamentos. Tenemos también un plan C en base a neuromoduladores, que levantan la serotonina”.

Pereyra aclara que el Plan “MDB 15″ no reemplaza la consulta médica tradicional, pero puede ayudar a muchas personas que no tienen una respuesta concreta y satisfactoria a sus problemas de salud no resueltos.

