¿Reducir la inflamación podría tratar la depresión?

Alrededor del 25 por ciento de las personas con depresión presentan niveles elevados de proteínas inflamatorias en la sangre.

La psiquiatría tiene una larga historia de tratar las enfermedades mentales con medicamentos que se desarrollaron para fines totalmente distintos.

Fíjate en los medicamentos para la depresión: el primer antidepresivo se diseñó inicialmente para la tuberculosis. Uno de los tratamientos más recientes, la ketamina, empezó siendo un anestésico. Ahora, los científicos están investigando si los medicamentos antiinflamatorios podrían beneficiar a algunos pacientes. Un medicamento para la artritis reumatoide fue el tema central de un pequeño estudio publicado el mes pasado, que se basa en décadas de investigación sobre la relación entre la inflamación y la depresión.

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Aproximadamente el 25 por ciento de las personas con depresión tienen niveles elevados de proteínas inflamatorias en la sangre, y la inflamación parece aparecer antes que la depresión. En estudios en los que se administró a los participantes una sustancia para estimular la inflamación, estos experimentaron sentimientos de depresión y ansiedad poco después.

Las personas con altos niveles de inflamación tienen menos probabilidades de beneficiarse de los antidepresivos tradicionales. "No creo que esto sea relevante para todas las personas con depresión", dijo David Goldsmith, profesor asociado de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory. Pero la inflamación "puede ayudar a explicar por qué muchas personas no responden a los tratamientos de primera línea para la depresión, como los ISRS", añadió.

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La inflamación también podría explicar la relación entre la depresión y ciertas afecciones físicas, como las enfermedades metabólicas o autoinmunes, dijo John Matthews, psiquiatra sénior del Instituto Benson-Henry de Medicina Mente-Cuerpo del Mass General Brigham. Lo mismo ocurre con los traumas infantiles o el estrés crónico, añadió. Aunque seguramente hay varios factores que contribuyen a aumentar el riesgo de depresión con estas experiencias, uno de ellos podría ser que aumentan la inflamación.

Los expertos creen que la relación entre la depresión y la inflamación se debe a cómo las proteínas inflamatorias afectan al cerebro. Estas proteínas pueden provocar una disminución de los niveles de los neurotransmisores serotonina y dopamina, que son importantes para el estado de ánimo. También pueden alterar la actividad en algunas de las mismas áreas del cerebro que se ven afectadas por la depresión, incluidas las regiones que procesan la sensación de recompensa y la motivación.

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Las personas deprimidas con altos niveles de inflamación suelen presentar un subconjunto específico de síntomas, llamados síntomas somáticos, que reflejan algunos de estos cambios cerebrales. Entre ellos se incluyen la fatiga, la falta de apetito y los cambios en el sueño, así como una disminución de la motivación para buscar experiencias placenteras (lo que a veces se denomina anhedonia).

"Hay ciertas características que diferencian a este grupo del resto de los casos de depresión", dijo Golam Khandaker, profesor de Psiquiatría en la Facultad de Medicina de Bristol, en Inglaterra, y añadió que había empezado a llamar a este subgrupo "depresión inflamatoria".

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En uno de los primeros estudios en los que se probó un medicamento antiinflamatorio para la depresión, a los participantes se les administró o bien un fármaco que se usa habitualmente para tratar la enfermedad de Crohn, o bien un placebo. Cuando los investigadores analizaron a los 60 pacientes en conjunto, el medicamento no dio mejores resultados que el placebo. Pero al limitar el análisis para incluir solo a los pacientes que presentaban los niveles iniciales más altos de inflamación, se observó una mayor mejoría en los síntomas de la depresión.

Otros pocos estudios de menor envergadura han llegado a conclusiones similares: solo los participantes que presentaban signos de inflamación o antecedentes de trauma experimentaron beneficios significativos.

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El nuevo estudio, en el que se utilizó un medicamento para la artritis reumatoide, incluyó a 30 personas con depresión, todas ellas con altos niveles de inflamación. Los participantes que tomaron el medicamento experimentaron una pequeña reducción en sus puntuaciones en una evaluación de la depresión, sobre todo en las preguntas relacionadas con los síntomas somáticos. Pero el beneficio no fue estadísticamente significativo en comparación con las puntuaciones de quienes recibieron un placebo.

Khandaker, que dirigió el ensayo, dijo que el estudio era una "prueba de concepto" y demasiado pequeño para obtener resultados significativos. En cambio, el objetivo era identificar qué síntomas de la depresión podrían responder al tratamiento y cuándo los pacientes podrían empezar a mejorar, con el fin de diseñar un futuro ensayo a mayor escala.

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A algunos científicos que trabajan en este tema les desconciertan los resultados contradictorios de los distintos estudios. "Es un panorama contradictorio y la verdad es que no sé muy bien a qué se debe", dijo Michael Irwin, profesor de Psiquiatría y Ciencias Bioconductuales en la Facultad de Medicina David Geffen de la Universidad de California, Los Ángeles. Los estudios sobre el tratamiento "deberían funcionar", añadió, "porque los datos experimentales que muestran que la inflamación es la causa de esta depresión son realmente bastante convincentes".

Goldsmith coincidió en que "existen pruebas" de que existe un subtipo inflamatorio de depresión. Pero añadió: "Creo que sigue siendo una incógnita cuál será, a la larga, el medicamento adecuado para combatir la inflamación".

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Los expertos dijeron que era prematuro recetar medicamentos antiinflamatorios para la depresión. Pero algunos psiquiatras, entre ellos Khandaker, han empezado a analizar los niveles de proteínas inflamatorias en la sangre de los pacientes y a recomendar cambios en el estilo de vida, como hacer ejercicio y seguir una dieta, para ayudar a reducirlos.

Puede que pase un tiempo antes de que la teoría de que la inflamación causa la depresión se generalice.

Moira Rynn, catedrática de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke, que no se especializa en investigación sobre psiquiatría inflamatoria, calificó la idea de "convincente". Su clínica, que atiende a personas con depresión resistente al tratamiento, no suele tener en cuenta la inflamación a la hora de tratar a los pacientes, pero es algo que están barajando, dijo.

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"El reto", añadió, "es que no está claro cómo tratarla, dado el estado actual de la información".

Dana G. Smith es una reportera del Times que cubre la salud personal, en particular el envejecimiento y la salud del cerebro.