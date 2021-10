Hay solo 9 pacientes internados en una UTI por COVID-19 en Capital Federal y 750 en todo el país

Argentina registra un bajo número de casos graves por COVID-19 en los últimos días (Foto: KARINA FUENZALIDA)

A pesar de la pequeña suba de infecciones por coronavirus que ocurrió la semana pasada respecto a las anteriores 20 en las que siempre hubo menos contagios, la Argentina respira aliviada por estos días la baja transmisión que tiene el patógeno en el país y con ello el escaso número de internados graves y fallecimientos diarios.

La semana pasada la curva de contagios dejó de descender y subió un 8,5%, según datos publicados por el Ministerio de Salud de la Nación comparando cifras de infectados desde el lunes 4 al domingo 10 de octubre, donde hubo 6.121 casos positivos de COVID-19, con los que van desde el lunes 11 al domingo 17 de octubre, que sumaron 6.692

Números COVID del Ministerio de Salud al día de hoy

Varios son los datos alentadores que se muestran en distintas jurisdicciones del país que denotan la baja propagación hoy del virus entre nosotros debido a las medidas de cuidado implementadas y fundamentalmente por el avance fuerte en la vacunación que hubo en los últimos meses.

Uno importante se desprende de los datos entregados por el Ministerio de Salud de la Nación, que registro solo 1218 infectados nuevos en las últimas 24 horas y 33 muertos. Otro dato importante entregado es la ocupación de camas de terapia intensiva (UTI) por COVID-19 que totaliza 750, lo cual significa un 37% de camas ocupadas por cualquier enfermedad.

Este último dato es muy significativo. Según números oficiales relevados por el bioquímico y analista de datos Santiago Olszevicki, nuestro país llegó a tener en plena segunda ola 7969 internadas en UTI en junio pasado. Y 5119 en noviembre último durante la primera ola de COVID-19. Para solo registrar 789 el martes último.

La tendencia a la baja se refleja en otro cuadro que releva cifras de Capital Federal, en donde de los 340 pacientes internados grave en UTI en mayo último, el martes se registraron sólo 9 en centros de salud porteños. El martes, la Ciudad de Buenos Aires registró un muerto por coronavirus, dato que es una marca histórica en CABA, donde dejó de ser obligatorio el uso de barbijos al aire libre.

Además, según el reporte oficial, hubo sólo 126 nuevos casos positivos. Y la ocupación de camas por COVID de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) en el sistema público de salud porteño es del 2,6%. Así, 584 camas de terapia intensiva están disponibles sobre un total de 600, ya que están ocupadas 16 plazas. En los casos moderados, la ocupación es de 2% (30 sobre 1.500 disponibles) y en los leves, de 2,5% (129 sobre 5.000). También confirmaron que la tasa de letalidad, es decir el porcentaje de muertes sobre diagnósticos positivos, se ubica en el 2,33%.

Consultado por Infobae, el doctor Francisco Nacinovich, jefe de infectología del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y miembro de la comisión de vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología, explicó: “En parte es una buena noticia, pero no tiene que ser un signo que haga que la gente baje los brazos. No es fácil interpretar por qué ocurre esto. Las cifras oficiales están. La tendencia es hacia el descenso pero no son descensos lineales, sino que ocurren picos que vienen y van. Sin embargo, es cierto que la tendencia es hacia disminuir”.

Según información de la Unidad de Datos de Infobae, la variación del promedio semanal de nuevos casos diarios evidencia una baja del 28%, la variación del promedio semanal de nuevos muertos diarios disminuyó un 50%, en tanto la variación de internados COVID-19 en las Unidades de Terapia Intensiva bajó el 24% y la tasa de positividad diaria en últimos 15 días estuvo siempre por debajo del 5%. Asimismo, la media móvil de nuevos muertos diarios nunca dejó de bajar en el último mes, al igual que la ocupación de camas UTI, que según los datos de ayer es 6,21% a nivel nacional (si se consideran los 773 pacientes internados en las 12.881 camas UTI destinadas a COVID-19 en todo el país tanto en el sistema público como privado de salud).

Gracias a la vacunación, la variación del promedio semanal de nuevos muertos diarios disminuyó un 50% (EFE/Enrique García Medina)

El médico infectólogo jefe de la Sección Infectología y Control de Infecciones del CEMIC, Pablo Bonvehí, aseguró que “existen dos factores que podrían explicar estos descensos. Por un lado, las medidas de distanciamiento social que -en función del grado de cumplimiento- no permiten que el virus pueda llegar a transmitirse. Y por el otro, el número de personas que se va infectando. Esas dos medidas hacen que sea visible este amesetamiento y que luego empiece a hacerse visible cierto grado de descenso. Es una buena noticia pero que sin lugar a dudas, no debe hacernos bajar la guardia”.

Otros números positivos se observa en el interior del país. En Córdoba, por ejemplo, la ocupación de camas críticas destinadas a enfermos de coronavirus cayó al 1%, un valor que no se registraba desde el año pasado, por incidencia directa de la baja sostenida de nuevos casos de COVID-19. Así, son 37 personas las que se encuentran internadas en camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en Córdoba, de las cuales nueve se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, o sea un 24,3% del total.

Según datos oficiales difundidos,, hasta el momento en Argentina se han aplicado 57 millones de dosis, y casi 25 millones de personas tienen el esquema completo aplicado ( EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

Un dato relevante que se desprende del informe epidemiológico de esta semana es que del total de personas vacunadas (2.676.887), solo el 2,44 por ciento (65.461) contrajo COVID-19 luego de dos semanas de aplicarse la vacuna. De esas 65.461 personas, el 76 por ciento (49.504) contaba con una dosis y el 24 por ciento (15.957) con dos dosis.

En Santa Fe, la ministra de Salud, Sonia Martorano, encabezó este miércoles un nuevo encuentro del Comité de Expertos en Salud de la provincia de Santa Fe en el que expuso los números provinciales. La funcionaria destacó que el 54% de los santafesinos ya tiene dos dosis de la vacuna contra el Coronavirus; actualmente hay solo 3 personas internadas en unidades de Terapia Intensiva en Santa Fe, mientras que el promedio de casos diarios en los últimos 14 días es de 66 personas.

