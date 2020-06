Consultado por Infobae, el doctor Francisco Nacinovich, jefe de infectología del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y miembro de la comisión de vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología, instó a los diferentes departamentos que tengan la posibilidad de empezar a disfrutar de la apertura progresiva del confinamiento, a no solo estar atentos a la realidad epidemiológica, sino a que continúen ejerciendo la responsabilidad social. “Hay que aprovechar esta alternativa que no muchos tenemos para demostrar que es posible incorporar estos hábitos. Necesitamos que la gente no afloje las medidas de cuidado tanto como continuar con la vigilancia epidemiológica, es decir estar atentos de qué es lo que ocurre y cómo se va comportando el virus en las diferentes zonas”, expresó.