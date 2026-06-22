La trampa del “biohacking emocional”: por qué la resiliencia no se construye a fuerza de perfeccionismo

as conexiones con otras personas funcionan como una red que sostiene: el apoyo social aparece en el texto como uno de los pilares de la resiliencia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resiliencia emocional es la capacidad de adaptarse al estrés y a las crisis sin quedar atrapado en efectos duraderos. El concepto suele confundirse con “aguantar” o con optimizar cada reacción, pero el objetivo clínico es otro: desarrollar habilidades de afrontamiento, sostener vínculos de apoyo y cuidar rutinas básicas que amortigüen la carga diaria, sin convertir el bienestar en una exigencia más.

La resiliencia no funciona como un interruptor que se tiene o no. El texto base remarcó que existen grados y que puede fortalecerse con práctica. También señaló que la biología y factores como la edad, la exposición a traumas o el género influyen, pero no determinan por completo la capacidad de recuperación.

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Qué es la resiliencia emocional y qué rasgos la sostienen

Dormir, comer y moverse no son “detalles”: el artículo remarca que cuidar rutinas básicas protege la salud mental y ayuda a construir prácticas sostenibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resiliencia emocional se definió como la capacidad de una persona para adaptarse a situaciones estresantes o de crisis. Quienes la tienen más desarrollada suelen atravesar tensiones cotidianas con mayor eficacia y pueden afrontar crisis con menos deterioro sostenido, según el texto.

Esa capacidad se apoya en rasgos que operan como herramientas, no como “talentos” fijos. Entre ellos, el texto enumeró la conciencia emocional (entender qué se siente y por qué), la perseverancia (orientación a la acción y persistencia), el locus de control interno (percibir margen de decisión y de respuesta), el optimismo (expectativas positivas realistas), el apoyo social (redes que amortiguan el estrés), la perspectiva (aprender de errores y resignificar obstáculos), el sentido del humor (cambio de perspectiva) y la espiritualidad (en algunos casos, asociada a mayor resiliencia).

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En la misma línea, la Asociación Americana de Psicología (APA) define la resiliencia como el proceso de adaptarse bien frente a adversidad, trauma o fuentes significativas de estrés, y subraya que implica conductas, pensamientos y acciones que pueden aprenderse.

Cómo desarrollarla sin caer en el perfeccionismo psicológico

Dormir, comer y moverse no son “detalles”: el artículo remarca que cuidar rutinas básicas protege la salud mental y ayuda a construir prácticas sostenibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

El texto propuso medidas concretas para fortalecer la resiliencia: establecer conexiones con otras personas, gestionar los pensamientos (actitud realista y flexible ante cambios y contratiempos) y cuidarse con hábitos que sostengan mente y cuerpo. También recomendó consultar a un profesional de salud mental si cuesta superar un evento traumático o un revés, para aprender y practicar estrategias de afrontamiento.

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Ese punto conecta con una advertencia frecuente en salud mental: cuando el intento de “mejorarse” se convierte en obligación permanente, aparece la trampa del perfeccionismo psicológico, que reemplaza el autocuidado por control y autoexigencia. En lugar de perseguir una regulación emocional perfecta, la resiliencia se construye con prácticas sostenibles y repetibles.

En ese enfoque, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan estrategias de afrontamiento saludables para el estrés, como sostener rutinas, buscar apoyo social y priorizar hábitos protectores.

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Como marco general, la Organización Mundial de la Salud (OMS) también promueve acciones de autocuidado y de apoyo comunitario para proteger la salud mental, con énfasis en señales tempranas y acceso a ayuda cuando la carga supera la capacidad de manejo personal.