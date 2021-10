Sinopharm para niños: se reúne el Consejo Federal de Salud y el Gobierno recibe a los pediatras

La vacunación con Sinopharm para menores de 3 a 11 años fue anunciada el viernes por el Gobierno Nacional (Getty Images)

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) se reunirá esta tarde a las 18 con las autoridades del ministerio de Salud de la Nación, del encuentro participarán representantes de Unicef y de la OPS (Organización Panamericana de Salud). Por la tarde también, la ministra Carla Vizzotti encabezará una nueva reunión del Consejo Federal de Salud . El último encuentro de los ministros de las carteras sanitarias de todo el país se realizó el lunes y martes pasado en Mar del Plata, evento del que la funcionaria se retiró de manera anticipada por un cuadro de apendicitis que derivó en una operación de urgencia.

El tema central de las dos reuniones será la aplicación de la vacuna china Sinopharm en niños de 3 a 11 años.

Tras el anuncio de Vizzotti el viernes pasado, la SAP y luego SADIP (Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica) solicitaron, a través de comunicados de las dos entidades, mayor evidencia científica sobre la aplicación, en situación de emergencia, en menores de edad.

En diálogo con Infobae, el presidente de la SAP, Omar Tabacco detalló que ayer recibieron la invitación formal para concurrir hoy a la sede del Ministerio de Salud de la Nación. Aunque informalmente el viernes, tras la conferencia oficial. se lo habían anticipado.

La Sociedad Argentina de Pediatría pidió evidencia científica sobre la vacuna Sinopharm para niños de 3 a 11 años

Tabacco destacó que “trabajamos codo a codo con el ministerio de Salud de la Nación en temas Covid y no Covid, pero en el caso de Sinopharm para niños, no estábamos al tanto del anuncio ni fue un tema tratado la semana pasada en la reunión del Cofesa (Consejo Federal de Salud) ni por la Comisión Nacional de Inmunizaci ones (CoNaIn)”.

Tabacco explicó que hasta ahora “lo que hemos encontrado es una publicación en la revista Lancet de hace dos semanas, quizás la ANMAT recibió directamente información de laboratorio que no ha sido publicada”.

Desde la Sociedad Argentina de Pediatría evitaron confrontar con el ministro de Salud Bonaerense, Nicolás Kreplak, quien criticó el comunicado de la asociación por transmitir “malestar e incertidumbre”. Tabacco en representación de sus colegas insistió en que los pediatras solicitan evidencia científica para luego poder dar una recomendación médica a sus pacientes.

Por otra parte, el pediatra y miembro del Consejo Directivo del Hospital Garrahan, Oscar Trotta, manifestó que: “La plataforma Sinopharm para 3 a 11 años es con virus inactivado, que es una plataforma que conocemos y la vacuna para niños genera una muy buena respuesta inmunológica y ningún efecto secundario”.

La ANMAT aprobó el uso de Sinopharm en chicos de entre 3 y 11 años

El pediatra del Garrahan se diferenció de la SAP y manifestó: “Hay sectores que generan dudas y persiguen objetivos que no son sanitarios, la ANMAT tiene prestigio y si recomienda una vacuna es porque tiene el respaldo científico necesario” y agregó que “la comunicación de la Sociedad de Pediatría es extemporánea, ya habían sido convocados por el Ministerio de Salud”. Trotta señaló que “en la Argentina hay una cultura muy extendida de vacunación de los más pequeños, y recomendamos la vacunación de 3 a 11 años cuanto antes, porque es un foco de contagio , si no vacunamos a los niños el virus puede replicarse y si la Argentina quiere tener inmunidad de rebaño tiene que vacunar a los niños y jóvenes y la seguridad de la vacuna está garantizada”.

En diálogo con Infobae, Ricardo Teijeiro, infectólogo del Hospital Pirovano y expresidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) explicó: “Es muy importante que tengamos vacunas aprobadas para los distintos grupos etarios. Ahora, la discusión es a quiénes hay que aplicárselas, no cabe dudas que en aquellos grupos que tienen alguna enfermedad preesxitente (como problemas respiratorios, neurológicos, cardiológicos o inmunológicos) tienen una indicación y prioridad precisa en cuanto a vacunación”.

Para Teijeiro, es necesario “mantener las discusiones en el ámbito científico, no es bueno llevar la discusión a la comunidad en general, una vez que nos pongamos de acuerdo dentro de la comunidad científica, obviamente a través de Comisión Nacional de Inmunizaciones, recién ahí es cuando se tiene que brindar la información precisa de estas vacunas”.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, criticó el comunicado de la SAP, lo consideró “inoportuno” por transmitir “ansiedad y malestar"

Tras el pedido de información de los pediatras, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, criticó el comunicado de la SAP, lo consideró “inoportuno” por transmitir “ansiedad, malestar e incertidumbre a una población que confía en nosotros o que debe hacerlo”, dijo ayer en declaraciones radiales.

Además, el funcionario provincial defendió a la ANMAT como “única organización en Argentina con capacidad de habilitar, autorizar o no, una medicación o tratamiento” y destacó que el Ministerio de Salud de la Nación y las carteras provinciales “somos los únicos que tenemos la responsabilidad, la capacidad, el conocimiento y los equipos técnicos capaces de diseñar una política sanitaria”.

Kreplak reveló el pedido de las autoridades sanitarias al organismo regulador: “A la ANMAT le pedimos los ministros, que si creían que estaban las condiciones de regulación dadas para aprobar Sinopharm, la apruebe porque para todas las provincias es indispensable avanzar en esta etapa de vacunación”.

“Hay muchas cosas que el médico de a pie no sabe pero que saben las autoridades”, apuntó Kreplak y le señaló a la Sociedad Argentina de Pediatría que “antes de salir a llevar dudas a la sociedad, corresponde hacer el trabajo serio y responsable de hablar con las instituciones primero”.

