El Hospital Posadas no tiene pacientes por COVID-19 en terapia intensiva por primera vez en 18 meses

El Hospital Posadas no tenía hoy pacientes con COVID-19 internados en la Unidad de Terapia Intensiva

El Hospital Posadas no tenía hoy pacientes con COVID-19 internados en la Unidad de Terapia Intensiva, por primera vez tras 18 meses en que de manera ininterrumpida venía asistiendo a personas infectadas por SARS-CoV-2, informó el Ministerio de Salud.

El pico de ocupación de camas en UTI en ese centro de salud situado en El Palomar, provincia de Buenos Aires, se produjo en mayo, junio y julio últimos. Un mes más tarde, en agosto, se comenzó a registrar una reducción progresiva en los casos de internación. Esto se da en el marco de la disminución sostenida del número de contagios que suma 16 semanas consecutivas en todo el país, de acuerdo con los datos oficiales.

Tras el alta médica de sus dos últimos casos, el Hospital Nacional Posadas informó este miércoles que por primera vez en más de 18 meses no tiene ocupación de camas por pacientes con COVID-19 en la UTI.

La cartera que conduce la ministra Carla Vizzotti puntualizó que la novedad se produjo en el marco de la baja de contagios que alcanzó una disminución del 95% en relación con el pico registrado en mayo último. Mientras estos g uarismos a la baja se vienen produciendo en las últimas 16 semanas, hace 14 semanas consecutivas que también hay un descenso en el número de internados en UTI y de muertos por el nuevo coronavirus.

El primer ingreso de una paciente con diagnóstico COVID-19 ocurrió el 7 de marzo de 2020

El coordinador de Terapia Intensiva del Posadas, Enrique Pezzolla, indicó que desde el primer ingreso de una paciente con diagnóstico COVID-19, ocurrido el 7 de marzo de 2020, hasta el 31 de agosto de este año, el hospital ingresó aproximadamente 510 pacientes en UTI.

“En el último tiempo fue disminuyendo paulatinamente”, explicó el profesional. “Tuvimos un pico el año pasado, que fue durante julio, agosto, septiembre y octubre, y un pico este año, que tuvo la mayor cantidad de pacientes durante mayo, junio y julio. En agosto empieza a decrecer y prácticamente en septiembre no hay casos”, precisó.

Pezzola sostuvo que de todas formas “la recomendación es que nos sigamos cuidando para que esta situación se prolongue mucho tiempo más”.

Según datos de ese centro de salud, durante el pico de casos el Laboratorio de Virología del hospital procesaba 300 muestras diarias, con una positividad de hasta 80%, mientras en las últimas semanas las muestras bajaron a 100, con un 10% de positividad. Así, el 9 septiembre, por primera vez desde el inicio de la pandemia, el Posadas no detectó casos positivos de COVID-19.

“Si seguimos sosteniendo todas las medidas de cuidado, pareciera que no volveremos a tener otros picos. No descartamos que entren pacientes aislados, pero no la gran afluencia que tuvimos en este último tiempo”, estimó Pezzolla.

Desde el pico del mes de mayo, con un promedio diario de 26.850 casos, se registra un descenso sostenido

Como resultado de la vacunación, continúa la tendencia a la baja de la cantidad de pacientes con COVID-19 internados en terapia intensiva, informó el Ministerio de Salud. Así, al 20 de septiembre había una reducción del 80% en la cantidad de internaciones en cuidados intensivos en comparación con el pico de la semana 23 (7.839 contra 1496). Se trata del registro más bajo desde agosto del año pasado.

Los casos están disminuyendo en todas las regiones del país, sintetizó esa cartera. Desde el pico del mes de mayo, con un promedio diario de 26.850 casos, se registra un descenso sostenido. De esta manera, el promedio diario en junio fue de 20.322, en julio de 13.378, en agosto de 6.668, y en lo que va del mes de septiembre (con datos al día 17) de 1.688, precisó.

Esto significa un 38,2% de ocupación de camas de UTI en todo el país. En tanto, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estaban ocupadas el 41,8% de las plazas.

La mayoría de los departamentos del país se encuentran en situación de riesgo bajo. No se registran departamentos en situación de alarma epidemiológica.

Había una reducción del 80% en la cantidad de internaciones en UTI en todo el país

El bioquímico y analista de datos Santiago Olszevicki, que desarrolla un seguimiento de los números de la pandemia, la ocupación de pacientes con COVID-19 en las unidades de terapia intensiva era de “un 80% menos que el último pico y el valor más bajo en 13 meses” en base a los datos del pasado viernes cuando había 1.593 internados en UTI.

Según los últimos datos difundidos ayer por el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 61 muertes y 1.837 nuevos contagios por el nuevo coronavirus. De esta manera, el país acumulaba un total de 5.243.231 casos positivos desde marzo de 2020, mientras los fallecimientos eran 114.579.

De los decesos reportados ayer, 32 eran hombres y 29 mujeres. Las provincias que más muertes registraron fueron Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba con 14, 10 y 9 decesos, respectivamente.

Como sucedió el pasado 31 de agosto y el 11 de septiembre, la Ciudad de Buenos Aires no reportó fallecidos ayer, aunque los registros en algunos casos se informan con retraso.

Por otra parte, después de casi 10 días, la cartera sanitaria volvió a informar la cantidad de testeos diarios, aunque todavía sigue sin dar a conocer la cantidad de testeos totales. De ayer a hoy fueron realizados 53.815 testeos, con un índice de positividad del 3,41%, por debajo del 10% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hasta ayer se registran 27.506 casos positivos activos en todo el país y 5.101.146 recuperados.

