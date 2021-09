El mapa de las casi 60 millones de vacunas que dispondrá Argentina: cuántas se aplicarán y a quiénes

Las dosis llegaron el miércoles en el vuelvo AA991 de American Airlines proveniente de los Estados Unidos (Efe)

Vacunar. Esa es la cuestión. Lo dicen los especialistas, lo demuestran las estadísticas. La lucha contra el COVID-19 se gana, ante todo, vacunando. El arribo de las primeras vacunas de Pfizer/BioNTech a la Argentina fue acaso el más esperado desde el inicio de la campaña de vacunación en la Argentina. Las trabas en las negociaciones con el laboratorio estadounidense generaron la noción de esa formulación como una especie de “bien preciado” al que los argentinos no podían acceder.

Finalmente este miércoles hizo su arribo el primer lote de 100.620 dosis de las 20 millones estipuladas para lo que resta de 2021. Y según anunció en conferencia de prensa la ministra de Salud, Carla Vizzotti, serán destinadas a “adolescentes con prevalencias y a completar la segunda dosis a los que hayan recibido Sputnik V”.

A esto se le suma el arribo mañana sábado de 530 mil dosis de AstraZeneca. Este nuevo lote, con 530.300 dosis de AstraZeneca, el sábado a las 21.10 al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Con las llegadas en el vuelvo AA991 de American Airlines proveniente de los Estados Unidos, más las 760.625 dosis de vacunas Sputnik V componente dos que fueron entregadas por el laboratorio Richmond entre ayer y hoy, y a las 200.000 de CanSino que llegaron el martes, Argentina llegará a las 58.998.665 millones de vacunas contra el SARS-CoV-2 recibidas desde el inicio de la campaña de vacunación con el primer lote de Sputnik V que entró al país en diciembre de 2020.

De ese total, según informaron a Infobae fuentes del Ministerio de Salud, 13.118.795 corresponden a Sputnik V (9.775.635 dosis del componente 1, y 3.343.160 del componente 2), 1.882.125 a Sputnik V producidas en Argentina por el Laboratorio Richmond (1.179.625 dosis del componente 1, y 702.500 del componente 2), 15.594.200 a AstraZeneca (580.000 dosis de AstraZeneca-Covishield; 1.944.000 dosis provistas por el mecanismo COVAX de la OMS; 12.670.200 de AstraZeneca y la Universidad de Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina; y 400.000 donadas por España), 22.912.000 a Sinopharm, 3.500.000 a Moderna de la donación proveniente de los Estados Unidos y 400.000 a CanSino.

A este primer lote de Pfizer se sumará en los próximos días un nuevo envío con otras 160.290 vacunas. Los vuelos seguirán llegando durante septiembre, según disponibilidad, para completar las 580.000 dosis previstas para este mes.

Según los últimos datos disponibles en el Monitor Público de Vacunación, del total de 45.622.912 vacunas aplicadas, 28.503.839 corresponden a personas vacunadas con una dosis y 17.119.073 a esquemas completos con dos dosis (Efe)

Así, durante octubre, noviembre y diciembre se completarán los envíos de las restantes 19,5 millones que incluyen el contrato firmado en agosto.

“Es importante aclarar que, en función de los avances de vacunación de las provincias, a partir de este mes y continuando en octubre con la llegada de un número mayor de dosis, se pueda, antes de fin de año avanzar con los y las adolescentes de entre 12 a 17 años de forma universal, que en total son 5 millones” , precisó Vizzotti con la llegada de Pfizer.

En función de las vacunas recibidas, y de la brecha existente entre las 51.970.024 distribuidas en el país y las 45.622.912 aplicadas , y el siempre vigente debate alrededor de las “vacunas no aplicadas”, Infobae consultó al subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli, sobre cómo se explica ese desfase.

“Una de las cosas que ocurre es que dentro de las 24 provincias, hay algunas con una alta tasa de notificación y en otros casos ese número es menor” , comenzó a explicar el funcionario de la cartera sanitaria. “Por ejemplo, Santiago del Estero tiene 92% de vacunas aplicadas notificadas, Santa Fe 95%, pero en otras jurisdicciones el porcentaje es menor”.

Y tras asegurar que “las vacunas están en proceso de distribución, de ampliación o de registro” , Castelli justificó que “en superficies territoriales tan grandes y con una distribución de la población como la argentina se produce ese efecto”.

En la provincia de Buenos Aires -volvió a ejemplificar- “hay 185 municipios a los que las dosis tienen que llegar, generarse los turnos y aplicarse”. “Además, el ritmo de ingreso y distribución hace que siempre se mantenga esa diferencia; tiene que ver con el circuito y ocurre lo mismo con las vacunas de calendario ”, explicó.

“Preocupa que hay casi 7 millones de vacunas no dadas. Si esos 7 millones de las dieran a personas con una dosis aumentaríamos 15% la cantidad con dos dosis en dos semanas”, afirmó a Infobae el prestigioso médico Conrado Estol. El dato de las millones de vacunas sin aplicar generó una polémica días atrás cuando el médico infectólogo, Eduardo López, puso de manifiesto a fin de agosto que “existe un importante stock de dosis sin aplicar que se encuentran guardadas en heladeras”. De acuerdo a los cálculos del especialista que en el principio de la pandemia fue asesor del Poder Ejecutivo, había en ese entonces alrededor de 5 millones de inyecciones disponibles para ser aplicadas inmediatamente. Hoy ese número creció a 6,6 millones.

Las 100.620 dosis del laboratorio estadounidense son las primeras de un total de 20 millones previstas para este año (Getty Images)

La doctora Silvia González Ayala, profesora y especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Nacional de La Plata y la Sociedad Argentina de Infectología, observó que se sigue fallando en cuanto a la logística. No se aumenta el ritmo de vacunación ni los lugares para hacerlo. “Yo veo que llegan vacunas de a millones y no se aplican de a millones. Para hacerlo, se necesita ampliar los horarios, habilitar más centros, más hospitales y hasta farmacias. La farmacia está insertada en la comunidad. El vecino confía en el farmacéutico del barrio. Otra ventaja que tienen las farmacias es que tienen conectividad para ingresar el registro de vacuna en el sistema nacional. Son recursos no utilizados, y hasta desperdiciados”, explicó Ayala a Infobae.

Volviendo al destino de las vacunas recientemente arribadas de Pfizer, en consenso federal, tal como lo confirmó ayer la ministra Vizzotti, las autoridades sanitarias habían destinado las 580.000 dosis previstas para septiembre a avanzar en la vacunación de adolescentes con condiciones de riesgo, a completar esquemas heterólogos y, en función de la disponibilidad de ingresos de dosis, a la vacunación de otros grupos de adolescentes.

Al respecto, Castelli señaló que “en el Cofesa (Consejo Federal de Salud llevado a cabo la semana pasada, en San Luis) se habló que en función de las vacunas que tienen su uso autorizado en adolescentes usarlas para poder avanzar en la inmunización de los adolescentes con factores de riesgo, ampliar luego la inscripción a adolescentes sin factores de riesgo según se termine de definir con por estos días con la Conain y también usarlas en el marco de la vacunación heteróloga” para completar esquemas en quienes aún esperan su segunda dosis.

“Esto se va a definir en función de tener las dosis para empezar y terminar esquemas -ahondó-. La recomendación de uso va a ir en función de la disponibilidad de dosis; y en la medida de tener dosis la idea es siempre poder avanzar”.

Según los últimos datos al momento del cierre de esta nota, disponibles en el Monitor Público de Vacunación, el registro online del Ministerio de Salud que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, del total de 46.690.888 vacunas aplicadas, 28.679.706 corresponden a personas vacunadas con una dosis y 18.011.182 a esquemas completos con dos dosis.

Los vuelos desde los EEUU seguirán llegando durante septiembre, según disponibilidad, para completar las 580.000 dosis previstas para este mes (Reuters)

Además, de ese total, 3.804.548 fueron aplicadas a personal de salud, 6.695.071 a personal estratégico (Fuerzas de Seguridad y Armadas, docentes y personal no docente de todos los niveles educativos, responsables del funcionamiento del Estado y personal del Servicio Penitenciario), 11.705.038 a mayores de 60 años, 7.908.106 a personas de 18 a 59 años con factores de riesgo, 2.415.880 a personas de 50 a 59 años sin factores de riesgo, 3.491.766 a personas de 40 a 49 años sin factores de riesgo, 9.004.216 a personas de 18 a 39 años sin factores de riesgo, 495.656 a adolescentes de 12 a 17 años con factores de riesgo, y 102.631 a “otros”.

“El cálculo inicial que se había hecho en función de los factores de riesgo estimaba una población objetivo de 900 mil adolescentes, que es el 22% de toda la población de 12 a 18 años del país” , detalló Castelli, quien destacó que “ya se están empezando a completar los esquemas de quienes se anotaron”. “Primero vimos una alta inscripción en las jurisdicciones y después fue bajando; el desafío es seguir trabajando desde lo comunicacional para convocar a que los adolescentes con factores de riesgo no dejen de vacunarse”.

En este sentido, resaltó que en agosto se superó el objetivo de priorizar la aplicación de segundas dosis. “Fue un gran resultado el que obtuvimos y las cifras lo demuestran: en julio el 75% de las vacunas aplicadas en el país eran primeras dosis y en agosto el 75% fueron segundas dosis para completar esquemas”, puntualizó el funcionario.

Y consultado sobre los adultos mayores que aún esperan su segunda dosis, resaltó: “En esa franja etaria contamos con un 92% de la población inscrita vacunada con una dosis, en tanto el 76,5% recibió las dos dosis”. “Quedan por cubrir 1.905.790 personas que esperan su segunda dosis de Sputnik V o AstraZeneca, y entre esta semana y la próxima esperamos avanzar en ese sentido” , concluyó.

