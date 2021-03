Figuran como vacunados en la provincia de Buenos Aires pero no recibieron ninguna dosis

"Nos anotamos con mi mujer en diciembre y ayer me bajé la app y me sorprendió ver que se supone que estoy vacunado y esperando la segunda dosis" (Shutterstock)

Que los adultos mayores fueron de los que peor pasaron el año de pandemia en la Argentina no hay dudas. Integrantes de uno de los grupos de mayor riesgo en caso de contraer coronavirus, la mayoría de ellos dejó de ver a sus hijos y nietos, así como de frecuentar a sus amigos y actividades cotidianas.

Sin dudas que la posibilidad de recibir una vacuna que los proteja del virus que tanto los atemoriza es para ellos una luz de esperanza al final del túnel. La oportunidad de volver a abrazar a sus seres queridos.

De allí que ver su nombre en el registro en el que con tanta ilusión se anotaron junto con la leyenda “Atendido. Primera dosis”, cuando nunca habían sido contactados ni notificados de que tenían un turno asignado -mucho menos aún vacunados- les resulte, por lo menos, indignante.

“Nos anotamos con mi mujer en diciembre, cuando la vacuna no estaba aprobada, y ayer aburrido en el feriado me bajé la app y me sorprendió ver que se supone que estoy vacunado y esperando la segunda dosis” . Juan Carlos Bonvicini tiene 64 años y se contactó con Infobae para hacer saber lo que para él constituye un delito. “Con todo el lío que se armó con los vacunados VIP no me queda otra cosa que pensar que alguien se vacunó con mi vacuna”.

El hombre es diabético y por su edad más su condición de salud hace meses espera ser inmunizado contra el COVID-19 para poder recuperar algo de la normalidad que su vida tenía antes de la pandemia.

Así figura la solicitud de vacuna de Bonvicini en la app vacunate PBA

“En la app vacunate PBA figuro como vacunado el 20/01/2021 a las 15:30, en el Hospital San Martín de La Plata, siendo que yo vivo en Pilar”, detalló Bonvicini, quien aclaró que por ser abogado revisa su casilla de correo y bandeja de spam dos veces por día y “no existe la posibilidad que se haya traspapelado un mail”.

Y parece que no es el único caso.

“Me anoté en diciembre en el registro de la Provincia de Buenos Aires y ayer entré a la página de vacunate PBA a ver cómo estaba mi solicitud y me encontré con que ya me habían vacunado en el Hospital Interzonal de Agudos General San Martín de La Plata con la primera dosis el 4 de enero y que no había concurrido a la cita de la segunda dosis el día 20 del mismo mes” . Juan Carlos Lavena tiene 82 años y aseguró a este medio que eso es “totalmente falso”. “Hice la denuncia en la app y me respondieron que lo iban a tener en cuenta pero no me dijeron nada más, ni tampoco si efectivamente habían comprobado que yo no estaba vacunado; sólo hicieron un acuse de recibo de mi denuncia”, agregó el hombre que, además, pese a vivir en Vicente López confesó que si le hubieran avisado que debía ir a La Plata se hubiera trasladado sin inconvenientes “con tal de recibir la vacuna”.

Infobae se comunicó con fuentes del Ministerio de Salud bonaerense, que informaron que “la carga de las vacunas es manual, por lo que en un millón de vacunados puede haber algún error humano de carga de DNI”.

Hasta el día de hoy, la provincia de Buenos Aires recibió 1.276.000 dosis del primer componente de las que aplicó 1.058.959.

Los adultos mayores están entre los grupos prioritarios para recibir la vacuna COVID-19 (Efe)

“Estamos solucionando todo tipo de cuestiones con respecto a la vacunación -confiaron-. Los casos que tuvimos hasta ahora lo que ocurrió es que se equivocan el DNI al cargar”.

Y tras explicar que tanto en la aplicación como en la web está la opción de denunciar el hecho o bien llamando al 148, aclararon que “en esos casos se los llama, se les explica cómo es el proceso y se corrige el registro”.

Bonvicini aseguró que va a esperar 24 horas y si hasta el lunes no recibe respuesta a su denuncia se hará presente en la fiscalía de Pilar para denunciar “un claro incumplimiento de los deberes de funcionario público”, que es lo que, según él, ocurrió si vacunaron a otra persona en su nombre.

“Yo no me quiero victimizar pero quiero que esto se sepa”, remarcó el hombre.

Para finalizar, Infobae les consultó cómo habían pasado el último año de pandemia. “Guardados, con el temor de que si nos agarra el virus somos boleta” , no dudaron en responder. Toda una descripción gráfica de lo que viven y sienten los millones de adultos mayores que aguardan el día que llegue su turno para recibir la tan esperada vacuna.

