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El COVID prolongado podría ser el doble de común de lo que se pensaba

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VIERNES, 29 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- El número de personas que sufren COVID prolongado podría duplicarse de las estimaciones actuales, sugiere un nuevo estudio.

Una herramienta de IA encontró que alrededor del 16% de casi 460.000 pacientes con COVID-19 habían desarrollado COVID prolongado, informaron los investigadores el 27 de mayo en JAMA Network Open.

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Aplicadas en todo Estados Unidos, esas tasas se traducen en más de 18 millones de estadounidenses con COVID prolongado, lo que es el doble de lo que se estima actualmente, según los investigadores.

"Más de 10 millones de personas con COVID prolongado pasarían completamente desapercibidas ante el código diagnóstico en el que dependen los sistemas sanitarios y los responsables políticos para controlar la carga de la enfermedad", dijo el investigador senior Hossein Estiri, profesor asociado en el Departamento de Medicina Mass General Brigham en Boston.

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Y es probable que la situación sea incluso peor que estas estimaciones, dijeron los investigadores.

"Las cifras que descubrimos son casi con toda seguridad un recuento subestimado", dijo Estiri en un comunicado de prensa.

La codificación diagnóstica actual utilizada para las condiciones post-COVID abarca menos del 7% de los pacientes con COVID prolongado, según los investigadores en notas de fondo.

Para el nuevo estudio, los investigadores desarrollaron un algoritmo de IA que puede detectar el COVID prolongado identificando condiciones que aparecieron tras la infección de una persona pero que no pueden explicarse por condiciones preexistentes en su historial médico.

El equipo luego analizó la IA en los historiales médicos de pacientes con COVID tratados en 58 hospitales de EE. UU.

Los resultados mostraron que aproximadamente el 16% de los pacientes en general tenían COVID prolongado, con tasas que oscilaban entre casi el 14% y casi el 23% en todas las regiones.

Los investigadores también descubrieron que los casos de COVID prolongado continuaron aumentando hasta mediados de 2024 en todas las regiones estudiadas, contrariamente a la suposición de que el COVID prolongado es un legado de las primeras olas de la pandemia.

La IA encontró aumentos trimestrales significativos en Nueva Inglaterra, el sur de California y el oeste de Pensilvania, según los investigadores.

Peor aún, las tendencias apuntan a un crecimiento continuado durante la próxima década si los patrones actuales persisten.

"Estos pacientes no están ausentes de la atención clínica; están ausentes en el código diagnóstico que los identificaría como pacientes con COVID prolongado", dijo la investigadora principal Jiazi Tian, científica de datos en el Grupo de Inteligencia Aumentada Clínica de Mass General Brigham.

"El cardiólogo ve nueva disautonomía, el endocrino ve nuevas enfermedades metabólicas, el neurólogo ve quejas cognitivas inexplicables -- algunas de estas presentaciones son COVID persistente que llega sin la etiqueta que las relacione con una infección por COVID-19", dijo Tian en el comunicado.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre el COVID prolongado.

FUENTE: Mass General Brigham, comunicado de prensa, 27 de mayo de 2026

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