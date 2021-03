Un hombre denunció que el gobierno de la provincia de Buenos Aires le dio turno para vacunar a su papá, que murió hace 11 años

A Miguel Ángel Drozd lo contactaron a través de Facebook con una captura de la notificación para que su padre, que falleció en 2010, vaya a inmunizarse.

El domingo 21 de marzo a las 14.34 horas, Miguel Ángel Drozd (40) hizo un descargo en su cuenta de Facebook. “Increíble. Mi papá tiene turno para vacunarse hoy, aunque hace casi once años que falleció . Pero cuando lo necesitó, IOMA y todos le negaron cosas... Tuvimos que pagar todo, y años después, me reintegraron. Al ir a cobrar figuraba que ya retiraron el dinero. Espero reutilicen la vacuna en alguien mayor de edad y no por contactos”, escribió el hombre oriundo de Berisso.

Según el relato de Drozd, un desconocido (una persona “X” que recibió el mail con el turno para su papá y decidió buscarlo a través de redes sociales) lo contactó vía Facebook para recordarle que debía asistir al Centro de Enseñanza y Atención de la Salud de Berisso (ex-Sanatorio de la Carne ubicado en 12 y 161 y uno de los puntos de vacunación destinados por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires) para ser inmunizado contra el COVID-19 .

“Al principio pensé que el turno era para mí. Después, cuando vi el número de DNI me di cuenta de que era el de mi papá que falleció de cáncer de páncreas hace más de una década”, sostuvo el hombre en diálogo telefónico con Infobae.

El descargo de Drozd en Facebook.

A pesar de no tener ningún antecedente de salud y/o patologías de riesgo, Drozd se presentó en el CEAS el domingo 21 de marzo a las 10 horas. “ Fui a ver si me vacunaban a mí porque quizás se confundieron al seleccionar ”, explicó a este medio y sostuvo que, una vez que las autoridades del centro tomaron conocimiento del caso, le pidieron disculpas y le indicaron que no era la primera vez que sucedía algo así.

“La Coordinadora me explicó que ya pasó varias veces. Le pregunté si no podían usar la dosis para vacunar a mi mamá de 75 años que está inscripta hace más de un mes, pero sin turno. Me dijeron que no era posible ”, apunta Drozd que, al regresar a su domicilio, decidió hacer una denuncia “por irregularidades” en la página de Vacunación de la provincia de Buenos Aires.

El padre de Miguel Ángel Drozd murió de una cáncer de páncreas hace más de una década.

Consultados acerca de la irregularidad, desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires explicaron a Infobae que casos como este suceden muy a menudo. “No es la primera vez que se le asigna un turno a una persona que falleció. Es un error que se resuelve en el momento porque al no presentarse la persona con el DNI se cae el turno”, sostuvieron.

Sin embargo, por lo atípico de la situación, explicaron que están investigando el caso. “Es raro que se le haya asignado un turno porque falleció hace diez años. Por otro lado, la forma en que esta persona es notificada también es inusual y estamos averiguando qué fue lo pasó. Quien sea que lo haya hecho se tomó el trabajo de inscribir al padre de Drozd, poner su número de documento y luego le envió al hijo el comprobante”, apuntaron desde la cartera sanitaria bonaerense.

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires explicaron a Infobae que casos como este suceden muy a menudo. “No es la primera vez que se le asigna un turno a una persona que falleció", explicaron a Infobae.

En la provincia de Buenos Aires, la campaña de vacunación pública, gratuita y optativa contra COVID-19 empezó el jueves 18 de febrero de 2021.

Al día de la fecha, según el Monitor Público de Vacunación (el registro online del Ministerio de Salud que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el país) la provincia que gobierna Axel Kicillof ya superó el millón de vacunados . Puntualmente, son 1.291.650 las vacunas aplicadas a los bonaerenses: 1.040.136 personas recibieron la primera dosis y 251.514 ambas.

Durante la tarde de este martes, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, informó a través de sus redes sociales que, el próximo jueves 25, viernes 26 y sábado 27 de marzo, comenzarán a enviar 119.974 turnos de vacunación destinados mayores de 60 años.

