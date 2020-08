150 días de cuarentena en Argentina: la visión de los infectólogos sobre los 5 meses de aislamiento

Toma aérea de la Ciudad de Buenos Aires del 20 de marzo, primer día de ASPO (Thomas Khazki)

Hoy, se cumplen 150 días desde aquel 20 de marzo en el que comenzó a regir el DNU que estableció el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Mucho se ha debatido sobre la efectividad o no de la estrategia implementada por el Gobierno, marcada por 11 etapas continuas en las que el país pasó por distintos esquemas de confinamiento, relajamiento, flexibilización y endurecimiento de las medidas, todas anunciadas por el Presidente desde la Quinta de Olivos.

La cuarentena permitió estudiar e implementar en una primera medida las indicaciones de distanciamiento social, al mismo tiempo que se comenzaba a saber más sobre el virus SARS-CoV-2, responsable de causar la enfermedad COVID-19, que hoy contabiliza 21.5 millones de contagiados, alrededor de 772 mil fallecidos y 13.5 millones de recuperados en todo el mundo, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

En el primer anuncio, el jueves 19 de marzo, el presidente Alberto Fernández advirtió: “Nadie puede moverse de su residencia, todos tienen que quedarse en sus casas”. Comenzaba allí la etapa más dura , en donde por DNU se implementó “el aislamiento social obligatorio en todo el país a partir de las cero horas del viernes 20 de marzo y hasta el martes 31 de marzo inclusive, con el objetivo de frenar el avance del coronavirus”.

Cuarentena Obligatoria Zona Norte - Coronavirus - COVID-19 - Buenos Aires, Argentina (Foto: Franco Fafasuli)

Vendrían 9 anuncios más, 11 etapas en total que hicieron que cada dos o tres semanas se actualizara en palabras del primer mandatario, acompañado también por el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof y por el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, la situación epidemiológica de la Argentina, cantidad de casos y muertos por provincia, y se comunicaran las decisiones tomadas por el Ejecutivo, asesorado por un Comité de Expertos conformado por médicos infectólogos.

En el medio, el mayor logro visible fue el tiempo ganado, que permitió incrementar la infraestructura de camas de terapia intensiva con respiradores y el abastecimiento de recursos médicos del sistema sanitario de todo el país y en particular de las zonas que por su densidad poblacional se sabía que serían críticas, como el AMBA.

Incluso sirvió para capacitar al personal de la salud en emergentología, dictar los protocolos sanitarios para los distintos lugares de trabajos esenciales o comercios como farmacias y supermercados y ganar tiempo para que la población acceda a tapabocas, alcohol en gel, y otros insumos claves en tiempos de pandemia.

Se sabía por ese entonces que vendrían cinco etapas o fases hasta llegar a la tan ansiada “nueva normalidad”, en la que el número de nuevos casos y fallecidos por COVID-19 comience a decrecer. Pero los casos confirmados y fallecidos nunca pararon de crecer. En un primer momento se agudizó y complicó la situación en Chaco, luego en el AMBA, y ahora, cinco meses después, el foco continúa vigente sobre todo en la Provincia y Ciudad de Buenos Aires y preocupa el colapso del sistema sanitario de Jujuy.

Argentina y la enfermedad COVID-19 / Anuncio de cada cuarentena – Contagios – Muertos (Infografía: Marcelo Regalado)

Al mismo tiempo científicos argentinos trabajan a contrarreloj en una gran cantidad y variedad de desarrollos para el tratamiento y posible vacuna contra el nuevo coronavirus . Se destacaron en este sentido las investigaciones del doctor Fernando Polack con plasma de convaleciente, el suero equino hiperinmune; los estudios de desarrollo nacional de vacunas, una por parte de la UBA y la otra por un grupo de investigadores del Conicet y de la Universidad de San Martín.

Asimismo, el doctor Rafael Díaz, médico cardiólogo director de Estudios Clínicos Latinoamérica (ECLA) junto con Andrés Orlandini y la Universidad de Harvard investigan si altas dosis de Omega 3 previenen el COVID-19. En otra línea, investigadores cordobeses encabezados por el doctor en Bioquímica Dante Beltramo demostraron que una “terapia de rescate” con ibuprofeno inhalado muestra resultados prometedores en casos graves de COVID-19.

El 10 de julio se anunció también que la Argentina participará en las pruebas de la vacuna de Pfizer/BioNTech/Fosun Pharma, desarrollo conjunto estadounidense alemán que está en fase 3 (última etapa de la fabricación de una vacuna antes de su potencial aprobación y producción en grandes cantidades). Voluntarios ya comenzaron a aplicarse la primera dosis en el Hospital Militar Central, institución elegida para ser única sede en el país, por sus capacidades edilicias, infraestructura y background científico.

Y lo más reciente, que coincidió con la última extensión de la cuarentena, sorprendió a todos el último miércoles: Alberto Fernández anunció que la vacuna de Oxford contra el coronavirus será producida por la Argentina en conjunto con México y estará lista el primer semestre del 2021.

La Universidad San Martin junto al laboratorio Inmunova llevan adelante un innovador suero equino que proveería de anticuerpos COVID 19 a pacientes moderados por COVID-19 (Foto: Franco Fafasuli)

La vacuna de Oxford se encuentra en la fase 3, es decir en ensayos clínicos en alrededor de 30 mil personas en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, en donde se terminará de demostrar o no la eficacia de esta candidata, ya que en etapas anteriores demostró generar anticuerpos aplicada en dos dosis. Según especifica la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay 7 desarrollos de vacuna en la fase 3 además de la de Oxford: la de Sinovac, la del Instituto Biológico de Wuhan/Sinopharm, la del Instituto Biológico de Beijing/Sinopharm, la de la farmacéutica Moderna/NIAID, la de BioNTech y la de CanSino Biological Inc/Beijing Institute of Biotechnology. Además, 138 vacunas candidatas se encuentran en evaluación preclínica, lo que se constituye como un logro histórico por parte de la comunidad científica y de la ciencia en general.

Las fases de las vacunas y las 7 que se encuentran en la última etapa (Infografía: Marcelo Regalado)

En este contexto y consultada por Infobae, la médica infectóloga Florencia Cahn, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, subdirectora médica del Centro Médico Huésped y miembro del Comité de Expertos que asesoran al Presidente, reflexionó: “ A 150 días del inicio de la cuarentena diría que hoy por hoy no considero que estemos en cuarentena, por lo menos no como fue al inicio allá por el 20 de marzo . Creo que tal vez el primer mes tuvimos una cuarentena más estricta con una disminución muy importante en la circulación de personas; luego lo que hubo fue una restricción de actividades, y a medida que fue pasando el tiempo se fueron habilitando nuevas actividades, se fue flexibilizando la situación por lo cual al haber más rubros autorizados también hubo una mayor circulación de personas y por ende mayor circulación de virus”.

“En consecuencia, cobra cada vez más importancia la responsabilidad individual en el cumplimiento de las medidas de prevención; básicamente hacer aquello que se puede con todos los cuidados y protocolos y no hacer aquello que no está permitido”, agregó.

En 150 días el país pasó por 10 anuncios presidenciales sobre la cuarentena en la Argentina (Presidencia)

Según Cahn, quien es hija del doctor Pedro Cahn, una eminencia en la lucha contra el VIH, fundador y director científico de la Fundación Huésped, “en este momento estamos con una meseta en el número de casos alta y lo que se ve es que si bien el epicentro de la pandemia sigue estando en el AMBA, hay muchas provincias y muchas jurisdicciones que tenían muy pocos casos y ahora se sumaron al listado de circulación comunitaria”.

“ No podemos subestimar al virus, no podemos dejar de cuidarnos y de cuidar a quienes nos rodean ”, enfatizó Cahn, al mismo tiempo que añadió: “Si bien hay muchos avances en cuanto a estrategias terapéuticas y preventivas con varias vacunas en fase 3 y resultados preliminares muy buenos, la realidad es que todavía no tenemos ninguna vacuna aprobada y dudo que la tengamos este año, es por esto que tenemos que aprender a convivir con el virus, sin por ello naturalizar los números ni subestimar el SARS-CoV-2, ni dejar de cuidarnos”.

En diálogo con este medio, Lautaro de Vedia, médico infectólogo y ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), hizo su balance sobre estos 150 días: “La cuarentena ha sido beneficiosa en el aspecto epidemiológico, clínico y médico; hemos permitido que las terapias intensivas se puedan armar, que podamos tener una atención correcta de los pacientes sin que la gente se muera esperando camas, tener una cantidad de muertos baja en relación a la cantidad de habitantes”.

“Por otra parte la cuarentena tiene efectos negativos en otros aspectos no menos importantes o difíciles de abordar, desde el punto de vista económico y vemos que la cuarentena ya no se está cumpliendo desde los hechos ; desde las últimas semanas hemos aprendido que tal vez más que las medidas restrictivas, en este momento es importante la responsabilidad individual y el cumplimiento de las normas”, analizó de Vedia.

El logo de la compañía biotecnológica argentina mAbxience en la fachada de su edificio en Buenos Aires, encargada de producir parte de la vacuna de Oxford para Latinoamérica junto con México (REUTERS/Agustin Marcarian)

De acuerdo a lo observado por el infectólogo, “ desde el punto de vista epidemiológico podemos ver que en la Ciudad de Buenos Aires el número de casos se ha estabilizado en mil casos hace más de un mes, con una tasa de crecimiento muy baja ; el número es alto pero no se está expandiendo el SARS-CoV-2, inclusive la duplicación supera los 33, 34 días, lo cual es un dato alentador para CABA”.

“Algo parecido sucede en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que el número sigue siendo alto, y por ahí asusta la densidad poblacional combinada con las condiciones socioeconómicas que predisponen a un escenario complicado pero aún así el tiempo hasta la duplicación de casos nuevos se va aumentando, el crecimiento día a día no es geométrico; h ay más casos pero a una tasa razonable de crecimiento ”, añadió de Vedia a Infobae.

Según el ex presidente de SADI, “el problema ahora se plantea en que empiezan a aparecer focos en otras provincias, en donde Jujuy es hoy el caso emblemático, como lo fue hace un tiempo Chaco hace un tiempo; Mendoza y Córdoba”.

“El aislamiento y las medidas que la aplican deben ser selectivas, bien puntuales, geográficamente determinadas en base a la presencia de casos y su respectiva búsqueda, combinada con muchos testeos; una búsqueda activa de los contactos de esos casos y ahí sí en esos lugares establecer controles más estrictos”, advirtió el experto, y opinó: “ Sería sano que empiecen a abrirse muchos lugares, pienso en el reinicio de las clases como algo que debemos empezar a pensar entre todos , no puede ser que termine el año y que no hayamos tenido clases presenciales; más allá de la vacuna que va a llegar tarde o temprano”.

Para de Vedia, “en este momento, es tiempo de actuar responsablemente en forma individual y pensar selectiva y estratégicamente en qué momentos y en qué lugares hay que ajustar las medidas de aislamiento; posiblemente continuar con el teletrabajo en muchos sectores, seguir con el transporte público limitado pero mejorándolo lo más que se pueda aumentando la frecuencia, por ejemplo”.

El uso del transporte público ha sido siempre una preocupación de las autoridades a lo largo de los 150 días. El Gobierno lanzó para los trabajadores esenciales la aplicación CuidAR (EFE)

Mariano Sasiain es médico infectólogo y trabaja en el Hospital Militar Central, nosocomio que centraliza el ensayo clínico de fase 3 de la vacuna estadounidense de Pfizer en la Argentina. Consultado por Infobae respecto a cómo fue evolucionando la situación epidemiológica a lo largo de estos 5 meses o 150 días de aislamiento, precisó: “Lo más importante es que Argentina logró que la curva de aumento de casos COVID-19 sea más lenta en relación a la que mostraron otros países y que también el número de fallecidos incluyendo el número absoluto y la tasa de letalidad sea de las más bajas hasta el momento a nivel mundial, lo cual sin dudas es algo positivo”.

En relación a las próximas dos o tres semanas, el profesional manifestó: “Todavía vamos a seguir reportando un número importante de casos por día y también de fallecidos lamentablemente por coronavirus; pero lo que es muy importante y no es un dato menor es que la cantidad y el número de pacientes recuperados también es alto ; todos los días en los hospitales, por ejemplo en el Hospital Militar se están dando una gran cantidad de altas de pacientes que ya se recuperaron y creo que en las próximas semanas continuará esta dinámica, sobre todo en el AMBA, región que concentra la mayor cantidad de casos”.

“La evolución epidemiológica muestra que a partir de las medidas adoptadas se logró que el pico o mayor número de casos haya sido en este momento, durante los meses en donde siempre es esperable tener un mayor número de infecciones respiratorias, como son los meses fríos, y que no lo hayamos tenido al pico de casos en meses previos tales como abril y en mayo donde sin duda el impacto a largo plazo hubiera sido mucho mayor”, consideró Sasiain.

La evolución de los contagios y muertos por COVID-19 en la Argentina:

Por anuncio presidencial (*)





19 de marzo: 128 casos y 3 muertos.





10 de abril: 1975 infectados y 82 fallecidos.





25 de abril: 3780 contagios y 185 muertos.





8 de mayo: 5611 casos y 293 fallecidos.





23 de mayo: 11.353 infectados y 445 muertos.





4 de junio: 20.197 contagios y 608 fallecidos.





26 de junio: 55.343 casos y 1184 muertos.





17 de julio: 119.301 infectados y 2178 fallecidos.





31 de julio: 191.302 contagios y 3543 muertos.





14 de agosto: 282.437 casos y 5527 fallecidos.





