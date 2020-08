Las 15 preguntas sobre la vacuna de Oxford que se producirá en la Argentina

Argentina producirá la vacuna contra el coronavirus para toda Latinoamérica, junto con México (Reuters).

El presidente Alberto Fernández anunció este miércoles que, tras llegar a un acuerdo con la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, Argentina producirá la vacuna contra el coronavirus, en un trabajo conjunto con México . Aquí, las 15 preguntas que resumen todo lo que hay que saber sobre la inoculación frente al COVID-19.

¿Cuándo estará lista la vacuna?

Si bien todavía no hay una fecha exacta, porque aún se encuentra en desarrollo, durante la conferencia de prensa que compartió con los referentes del ministerio de Salud, Ginés González García y Carla Vizzotti, el Presidente afirmó que las dosis “van a estar disponibles para el primer semestre del 2021″. “Permite a Latinoamérica y a Argentina en particular acceder entre 6 y 12 meses antes a la vacuna, tiempo al que no hubiéramos accedido si no hubiéramos desarrollado este acuerdo”, remarcó el Jefe de Estado.

¿Cuál será su costo?

Se calcula que va a costar entre 3 y 4 dólares cada dosis , lo que el Alberto Fernández consideró un precio “mucho más que razonable”. “Eso es muy significativo para América Latina, porque permite a todos nuestros países poder acceder a ella”, agregó.

¿Quiénes tendrán prioridad para su aplicación?

“Claramente van a ser los mayores, los trabajadores de la salud y los que tengan algún tipo de patología previa que los haga más vulnerables . Con ellos se comienza, como en todas las vacunaciones”, aseguró Ginés González García durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en la Quinta de Olivos.

Los profesionales de la salud estarán entre las prioridades cuando se inicie el proceso de vacunación en el país (EFE/Juan Ignacio Roncoroni).

¿En qué países será distribuida?

Serán entregadas “equitativamente entre los países que así lo demanden y a solicitud de sus gobiernos”, indicó Alberto Fernández. El objetivo es fabricar entre 150 y 250 millones de dosis para ser distribuidas en toda América Latina, con excepción de Brasil.

¿Cuántas dosis habrá que aplicarse?

Todavía se deben realizar pruebas más masivas para terminar de definirlo, pero se estima que serán dos. Los resultados de los estudios publicados hasta el momento indican que la primera dosis otorgó un 91% de inmunidad y un 100% tras la segunda . “Vimos la respuesta más fuerte en los participantes que recibieron dos dosis de la vacuna, lo que indica que esta podría ser una buena estrategia”, indicó el profesor Andrew Pollard, profesor de Infectología e Inmunidad Pediátrica de la Universidad de Oxford.

¿Cuánto durará la inmunidad?

No se sabe con exactitud, ya que todavía se encuentra en etapa de investigación. Lo que sí demostraron los estudios realizados hasta ahora es que “a la semana de completar el esquema (de dos dosis) la persona ya tendría respuesta de anticuerpos como para estar protegida”.

Hasta el momento, se estima que serán necesarias dos dosis para alcanzar el 100% de inmunidad (REUTERS/Dado Ruvic).

¿Cómo podrá acceder cada uno a su aplicación?

Lo evaluará y determinará el Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con las prepagas, las obras sociales, los centros privados de vacunación y el sistema público de salud. No obstante, al referirse a los sectores que tendrán la prioridad, Ginés González García adelantó que Argentina en principio pidió a Oxford 11 millones de dosis y sostuvo: “El que la necesite la va a tener y pagada por el Estado”.

¿En qué fase de su desarrollo se encuentra?

La vacuna de Oxford-AstraZeneca está en fase 3, habiendo superado con éxito las primeras dos. “La fase 1 midió fundamentalmente la seguridad y la fase 2 midió la respuesta de anticuerpos e inmunidad celular, es decir, la protección” , explicó a Infobae la infectóloga pediatra Ángela Gentile, jefa del Departamente de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

De todas formas, el Ministro de Salud anticipó que no van a esperar a que se complete esta etapa para comenzar a fabricarla. “Antes de que se termine la fase 3, va a empezar la producción . Si sale mal, es a pérdida”, dijo González García.

¿Tiene efectos adversos?

“Los eventos adversos han sido generalmente pocos: algo de fiebre, puede aparecer dolor de cabeza o decaimiento, pero fácilmente superables” , indicó Gentile. A su vez, los voceros de AstraZeneca y los científicos de Oxford le aseguraron a Infobae: “Los datos de fase I / II muestran que la vacuna no condujo a ninguna reacción inesperada y tuvo un perfil de seguridad similar a las vacunas anteriores de este tipo”.

El ministro de Salud, Ginés González García, dijo que la producción comenzará "antes de que se termine la fase 3" del desarrollo de la vacuna (Franco Fafasuli).

¿Por qué es el proyecto más prometedor hasta el momento?

“Los resultados son muy alentadores. Nos dicen que esta vacuna es la más avanzada y es la que más información publica en la medida que avanza , lo que es muy importante para los científicos”, consideró en diálogo con este medio Ricardo Rüttimann, miembro de la Fundación del Centro de estudios Infectológicos (FUNCEI), de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y experto en desarrollo de vacunas, sintetizando los dos aspectos que destacan a este desarrollo: la inmunidad obtenida en las fases anteriores y la transparencia a la hora de informar esos resultados.

¿Qué países estarán implicados en su fabricación?

En Argentina se fabricará el reactivo de la vacuna, mientras que en México se completará el proceso de producción y se envasará, es decir, se dividirán las dosis.

¿Qué laboratorios y organizaciones tendrán participación en cada país?

La Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, cuya sede central se encuentra en Londres (Reino Unido), llevan a cabo la investigación conjuntamente. A su vez, el laboratorio mAbxience fue elegido para producir el citado reactivo en la Argentina, que luego será enviado a un laboratorio mexicano para culminar la fabricación. Asimismo, la Fundación Slim financiará buena parte de este desarrollo, por lo que Alberto Fernández remarcó: “Hay que celebrar la conducta de la empresa y de la universidad. No están buscando beneficios económicos con la vacuna”.

El laboratorio mAbxience fue elegido para producir la "materia prima" de la vacuna en la Argentina.

¿Cuál fueron las claves para que Argentina sea elegida para la fabricación según los expertos?

Tal vez el punto más importante sea la existencia de un laboratorio con estándar GMP (good manufacturing practice), es decir, con las autorizaciones más exigentes para moverse con elementos biológicos. “Solo hay dos o tres en América Latina” , comentaron allegados al Presidente.

Asimismo, para el infectólogo Rüttimann, “la clave está en la transferencia de tecnología”. “Argentina tiene la experiencia y el camino allanado en su gestión a la hora de producir vacunas de influenza (gripe) y fue punto de partida de la pandemia de la gripe H1N1 de 2009″, opinó.

¿Qué diferencias hay con respecto a otros proyectos de vacuna?

“Esta es una vacuna de vector viral, cuya función es hacer como una especie de transportador de la proteína que va a ser identificada por el sistema inmunológico, que es la proteína del coronavirus. La diferencias con las de ARN mensajero, por ejemplo la vacuna que está desarrollando Pfizer acá en la Argentina, es que no hay experiencia de otras vacunas comerciales con esa línea de investigación” , precisó Rüttimann.

Y agregó: “El caso de Oxford también es interesante porque es el único que utiliza adenovirus de chimpancé. El resto, como por ejemplo la vacuna rusa, utiliza un adenovirus humano” .

¿Por qué no se distribuirá en Brasil?

El motivo de la excepción de Brasil radica justamente en que el país vecino hizo su propio acuerdo para producir la vacuna de Oxford contra el COVID-19 . Así lo anunció el sábado pasado, cuando comunicó que espera comenzar la producción masiva en diciembre. Además, Jair Bolsonaro comunicó la liberación de 1.900 millones de reales (unos 365,3 millones de dólares) para todo el proceso de finalización de la vacuna importada del Reino Unido y para la producción inicial propia, en 2021.

