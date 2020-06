Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos, porque cuentan con una membrana que los recubre con espículas o espigas, lo que les da un aspecto de corona. “Esa membrana en su contenido es glicoproteica, tiene proteínas, hidratos de carbono, y tiene contenido lipídico y glicoproteico, de tal manera que la interferencia de los ácidos grasos libres potencialmente la desfuncionalizan, le hacen perder calidad de su función”, explicó el investigador, quien participó de más de medio centenar de ensayos clínicos multicéntricos publicados en prestigiosas revistas científicas como The Lancet, The New England Journal of Medicine y Circulation.