“Algunas provincias creen que el éxito es no tener ningún caso, eso no va a suceder, salvo que se queden encerrados hasta que aparezca una vacuna; el tema es cómo vamos logrando que (los contagios) sean administrados, que no explote de golpe, y estamos en sintonía con todos los científicos”, dijo Gollán. En ese sentido, el ministro destacó hoy nuevamente que la curva de contagios crece muy lentamente, “algo que se buscó con esta cuarentena muy rígida”. Advirtió en diálogo con radio Provincia que en el país “los casos van a seguir progresando pero queremos que sean lentos, que no nos desborde el sistema sanitario”.