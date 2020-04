“Me llamó un empleado de la municipalidad porque una amiga suya había encontrado a dos de sus gatos jugando con un murciélago en su patio, por lo que de inmediato me comuniqué con la señora y le indiqué que recogiera al murciélago en un recipiente con tapa y lo colocara en el freezer que yo lo iba a pasar a retirar”. Valeria Scarone es médica veterinaria (MP 10066) y la directora de Zoonosis de la Secretaría de Salud de ese municipio y consultada por Infobae explicó que “cuando el murciélago está caído es porque ya no puede volar bien y la indicación es colocarle un balde u otro recipiente boca abajo encima para que no se pueda mover y luego taparlo con cuidado”.