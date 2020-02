“Cuando se pierde el oído, uno dedica más tiempo y más capacidad cognitiva a intentar entender lo que le dicen. El cerebro trabaja horas extras para distinguir las palabras y entender las oraciones. Entonces, si se invierte mucha energía en algo tan simple como escuchar y entender lo que dicen, no queda nada para otras actividades. Aunque esto no cause la enfermedad de Alzheimer ni una demencia estructural, sí lleva a un cambio en la capacidad cognitiva”, explicó el doctor Driscoll.