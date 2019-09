Distinta fue la situación de Lucas Larocca, quien terminó la secundaria en un colegio de oyentes con mucho esfuerzo: “Mis papás son los dos sordos, por ende me entendían bastante y me ayudaron con las necesidades que se me iban presentando. Todos los días después de ir al colegio doble-jornada me llevaban a una maestra particular que me explicaba todos los contenidos. Y sin darnos cuenta sacrifiqué un montón de mi infancia, porque me la pasaba aprendiendo todos los días hasta las 8 pm, lo que me sacó bastante de tiempo”.