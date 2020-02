“Si el comercio ilegal de animales fue la raíz de este brote, será realmente difícil de rastrear, y sospecho que la mayor parte de la evidencia ya se ha ido, destruida o diseminada en el mercado negro”, aseguró Benjamin Neuman, un virólogo en la Universidad de Texas A&M, en una entrevista con The Washington Post . “La gente no va a querer hablar, debido a las consecuencias”.