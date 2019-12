Un estudio publicado en Journal of the National Cancer Institute (JNCI) y realizado por investigadores de la Sociedad Americana contra el Cáncer, la Harvard T.H. Chan School of Public Health, e investigadores de otras instituciones señaló que las mujeres con sobrepeso en la “edad adulta media o posterior” que perdieron peso y lo mantuvieron tenían un menor riesgo de cáncer de mama en comparación con las mujeres con sobrepeso que no lograron adelgazar .