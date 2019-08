Sobre cuáles son los motivos que llevan a la consulta, Moreno detalló que "muy frecuentemente los padres consultan por un golpe, pero no es que el golpe sea el antecedente", destacó: "Si bien el motivo más frecuente de consulta es un traumatismo, los síntomas no se condicen con los de un golpe habitual y no justifica la intensidad ni la duración del dolor, que no cede, progresa con el tiempo, puede despertar al niño por la noche y con el tiempo aparece un bulto".