Limpiar heridas con alcohol, poner dentífrico en quemaduras y otros 5 errores comunes en primeros auxilios

Los accidentes domésticos y algunas emergencias médicas requieren de la toma de decisiones concretas en un momento crítico en el que, generalmente, no hay tiempo para la consulta médica, o no amerita hacerla. Los sí y los no para no incurrir en equivocaciones que pueden causar un mal mayor