Según advierte la especialista, el semen no es algo contaminante ni sucio que requiera que después de una relación sexual la mujer necesite lavarse. A lo que normalmente se acostumbra (si no hay intensiones de alcanzar un embarazo) es a dejar que se escurra de la vagina al orinar. "La flora vaginal normal o los lactobacilos, la bacteria que promueve el ácido y suprime el crecimiento de gérmenes no naturales, son suficientes para mantener la higiene o las prevenciones de infecciones comunes, por lo tanto no se necesita la utilización de sprays, ni de cremas o jabones especiales para los genitales femeninos", sostuvo Literat.