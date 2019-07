Según precisa el diario británico The Sun, Abdilla y sus colegas del Hospital Mater Dei en Malta, trataron al hombre tres días después de haber tomado cocaína por última vez. Durante su ingreso notaron que sus pupilas estaban dilatadas y "enérgicamente reactivas a la luz", y que el paciente "no cooperaba, no podía realizar tareas simples y no seguía las órdenes".