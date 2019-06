"El problema es que la enfermedad no se ve y los padres, al recibir el diagnóstico, deben confiar en sus médicos e iniciar un programa alimentario restrictivo. Es importante hacerles comprender que si el niño no cumple con este tratamiento, va a tener un retraso mental importante como el que tienen los niños no tratados. La PKU debe ser asumida como una enfermedad crónica, porque lo es y requerirá tratamiento de por vida. Por eso, este día mundial es una buena oportunidad para homenajear a las familias que hacen un sacrificio tremendo, aun sin visualizar la enfermedad, y también para reclamar por aquellos niños de otras latitudes que no tienen igualdad de oportunidades para detectarla", reflexionó la médica endocrinóloga pediatra Ana Chiesa, de la División de Endocrinología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.