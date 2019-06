"El tema es que en esa época casi todas las situaciones peligrosas que generaban estrés implicaban un daño físico. En cambio, hoy nos estresan situaciones físicas como la inseguridad, el maltrato físico, el bullying; pero también otras no físicas como la sobreexigencia laboral, las presiones en el trabajo, la inflación, el riesgo país, el dólar, la soledad, la discriminación, el aislamiento, el no tener trabajo, y tanto más". Para el médico cardiólogo Jorge Tartaglione (MN 67.502), "el punto es que la mente no está preparada para afrontar todas las situaciones que hoy nos estresan".