Y agregó: "La hidroponía se basa en un cultivo que no necesita tierra. Es agua, nutrientes y una conexión a un arduino, que hace todo el funcionamiento principal, con el agua, como para que no se queden estancados los nutrientes. Tiene un sensor de nivel de agua, que cuando al agua está baja, indica parar la bomba, si no se rompe. Cuando el agua sube, vuelve a funcionar perfecto y no hace falta regarlo todos los días. Se controla sola. Tiene un sensor de temperatura y humedad. Hay que ponerlo en un lugar donde las plantas puedan manejarse bien donde no sean muy adversas las condiciones".