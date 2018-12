Para Amiano, saber ahorrar al comprar implica aprender de porciones y cantidades. "Si efectuamos compras semanales o mensuales de productos que lo permitan, se notará la diferencia. Pero nuevamente, esto implica organizarnos para evitar terminar desperdiciando alimentos que no hemos consumido. Armar un menú semanal, siempre flexible, nos ayudará a tener ciertas cantidades fijas a comprar para evitar sobrantes y faltantes. Si la familia es numerosa, se pueden organizar salidas a mercados o supermercados mayoristas, lo que reduce el precio de muchos productos. Aprovechar ofertas en productos no perecederos es una alternativa mientras no descuidemos sus fechas de caducidad", insistió.