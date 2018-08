Las mellizas Emma y Mía de un año revolucionaron con su llegada la vida de su mamá, Carolina Palastro, analista Sr. de Relaciones Institucionales del Banco Galicia. El 24 de enero de este año, cuando tenían 7 meses, decidió volver a su actividad laboral. "Lo hice porque sabía que contaba con el respaldo de la organización. Durante el embarazo me brindaron las herramientas para que pueda conciliar las necesidades de mis hijas durante la jornada. Me regalaron un kit con todos los elementos necesarios para llevar a cabo las extracciones de leche . Por suerte aquí la lactancia está muy instalada. No tengo una rutina, dispongo de ellos en cualquier momento de día. Me gustaría continuar amantando hasta los dos años ", resaltó.