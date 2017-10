"La Asociación Argentina contra el Ataque Cerebral, junto con la Fundación Feneri, comenzaron con la campaña SOCORRE. SO es por sonrisa. Si uno pierde la simetría de la sonrisa en la cara, es porque puede ser que vaya a tener un ataque de ACV. CO es de coordinar. Si uno no coordina bien al levantar un brazo o una pierna, y pierde fuerza, también es otro signo preocupante. RE es de repetir. Si uno no puede entender algo que le dicen y no lo puede repetir, debe acudir rápido a un especialista. Por eso es SOCORRE", explicó Lylyk.