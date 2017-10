Este tipo de controles no los encarga el consumidor final de los alimentos sino las empresas productoras de los mismos. Si en alguna de las pruebas de laboratorio se obtuviera un resultado positivo, se evita la salida de esos productos al mercado. De acuerdo a la especialista "no lo pueden vender en las condiciones en las que están porque saben que hay algún agente patógeno. Por este motivo, no se libera al mercado y esa mercadería no se comercializa".