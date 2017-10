El paciente tiene derecho a no enterarse de los descubrimientos no relacionados con el propósito de la prueba, aunque esos hallazgos secundarios se consideren clínicamente significativos o accionables, señala Sharp. Antes de que se lleve a cabo la prueba genética, el paciente debe informar al médico cuánto desea enterarse sobre los hallazgos secundarios. El médico está obligado a respetar los deseos del paciente. "Hay circunstancias en las uno hace un trato con el paciente [para no recibir ciertos resultados]. En tales casos, no se habla acerca de esa faceta de los resultados", afirma el especialista.