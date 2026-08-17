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Soja bajo la lupa: menos hojas, más impacto sobre la calidad del grano

¿Puede modificar el contenido de aceite, proteína y compuestos nutracéuticos la pérdida de área foliar durante el llenado?

Cultivo de soja. Ingeniera en el campo evaluando el cultivo.
Un estudio de INTA (liderado por Constanza Carrera, especialista en Ecofisiología Vegetal), Conicet y Embrapa Soja reveló cómo la pérdida de área foliar durante el llenado puede modificar el contenido de aceite, proteína y compuestos nutracéuticos (INTA)
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La calidad de la soja no depende solamente de la genética y las condiciones ambientales: el manejo durante el llenado de los granos también puede modificar atributos clave para su valor industrial y nutracéutico. Así lo determinó una investigación realizada por especialistas del INTA, Conicet y Embrapa Soja, que analizó cómo distintos niveles y momentos de defoliación afectan la composición química de los granos dentro del canopeo del cultivo.

El trabajo fue liderado por Constanza Carrera, especialista en Ecofisiología Vegetal del Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales del Centro de Investigaciones Agropecuarias del INTA en Córdoba, junto con investigadores de INTA-Conicet y Embrapa Soja de Londrina, Brasil. El estudio se concentró en el llenado de grano, una etapa decisiva porque “la capacidad del cultivo para producir fotoasimilados resulta determinante no solo para la generación de rendimiento, sino también para la acumulación de los compuestos que definen la calidad industrial y nutracéutica del grano”, explicó Carrera.

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La soja es la principal fuente mundial de aceite vegetal y de proteína para alimentación animal, además de aportar compuestos de interés para las industrias alimentaria y nutracéutica. Entre ellos se encuentran los ácidos grasos insaturados, como el linoleico (omega-6) y linolénico (omega-3), y los isoflavonoides presentes en la harina. Sin embargo, mientras los efectos de la pérdida de área foliar sobre el rendimiento han sido ampliamente estudiados, existe menor información sobre su impacto en la composición química. “Se conoce poco acerca de la respuesta de compuestos vinculados al valor industrial y nutracéutico del grano de soja a la defoliación”, señaló la investigadora.

Laboratorio, investigadora, recipientes con grano de soja molido
Constanza Carrera, especialista en Ecofisiología Vegetal del INTA, explicó que decisiones de manejo pueden impactar no solo sobre el rendimiento, sino también sobre la calidad industrial y nutracéutica de la soja (INTA)

Los resultados mostraron que la reducción del área foliar disminuyó la capacidad fotosintética de la planta para generar los compuestos que posteriormente son destinados al crecimiento de los granos. “En general, los resultados mostraron que defoliaciones realizadas a nivel de planta entera afectaron de manera similar a todos los estratos”, detalló Carrera. Como consecuencia, disminuyeron el peso de los granos y el contenido de distintos compuestos químicos, aunque no todos respondieron de la misma manera frente a la menor actividad fotosintética. El aceite, en particular, presentó una mayor caída a medida que aumentó la intensidad de la defoliación debido a su estrecha dependencia de la fotosíntesis durante el llenado.

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El hallazgo pone en primer plano la importancia de preservar el área foliar durante las etapas finales del ciclo, especialmente frente a daños provocados por insectos, enfermedades o fenómenos ambientales como el granizo. La investigación también permitió profundizar en el comportamiento particular de la soja, que fructifica desde la base hasta el ápice y presenta diferentes condiciones microambientales dentro del canopeo, capaces de influir sobre la composición final de los granos.

Los resultados aportan nuevas herramientas para comprender cómo las decisiones de manejo pueden impactar no solo sobre el rendimiento, sino también sobre la calidad industrial y nutracéutica de la soja, incluyendo el contenido de proteína y aceite y el perfil de ácidos grasos e isoflavonoides. La relevancia del trabajo fue reconocida en el X Congreso Brasileño de Soja y Mercosoja 2025, realizado en Campinas, Brasil, donde recibió el premio al mejor trabajo en la categoría profesional entre 321 investigaciones presentadas.

Fuente: INTA

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