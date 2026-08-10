La siembra fina cerró con menos hectáreas en la zona de Bahía Blanca

La siembra de trigo de la campaña 2026/27 finalizó en el área de influencia de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca con una superficie un 8% menor a la del ciclo agrícola anterior (REUTERS/Rodolfo Buhrer/File Photo)

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La siembra de cultivos de invierno 2026/27 finalizó en el área de influencia de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca(BCP) con una superficie estimada en 2,55 millones de hectáreas, lo que representa una caída del 6% respecto de la campaña 2025/26. La principal retracción correspondió al trigo, que ocupó 1,51 millones de hectáreas, un 8% menos interanual, mientras que la cebada alcanzó 1,04 millones de hectáreas, con una baja del 4%.

El desarrollo de la campaña estuvo condicionado por factores climáticos y productivos. Aunque el ciclo comenzó con una adecuada disponibilidad de agua en los perfiles, las precipitaciones recurrentes, el exceso de humedad y la falta de piso dificultaron las labores en buena parte de la región. A esto se sumó el retraso en la cosecha de los cultivos estivales, que redujo la disponibilidad de lotes para la implantación de los cereales de invierno.

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También los márgenes económicos tuvieron incidencia sobre las decisiones de los productores. El contexto de rentabilidades ajustadas llevó a priorizar los ambientes de mayor potencial y, especialmente en el caso del trigo, a reducir superficie. Parte de la intención inicial no llegó a concretarse y numerosos lotes fueron reprogramados para cultivos de gruesa, según el Reporte Agrícola Quincenal de la BCP.

La superficie sembrada con cebada para el ciclo 2026/27 mostró una baja del 4% respecto de la campaña agrícola anterior en la zona de influencia de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca (Revista Chacra - Visuales IA)

En trigo, la zona norte registró la mayor caída, con 251.500 hectáreas implantadas, un 13% menos que en el ciclo anterior. En la zona centro se sembraron 828.800 hectáreas, un 8% menos, mientras que el sur mostró mayor estabilidad, con 292.900 hectáreas y una reducción interanual del 2%. En el sudeste, que este año fue incorporado a las estimaciones de la BCP, se implantaron 139.300 hectáreas, un 12% menos, afectadas por las lluvias persistentes de junio y julio.

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La cebada tuvo un comportamiento algo más estable, aunque también cerró con una superficie menor. En el norte se implantaron 79.700 hectáreas (-8%), en el centro 565.000 (-5%) y en el sudeste 209.800 hectáreas (-6%). La excepción fue la zona sur, donde el área alcanzó 186.400 hectáreas, un 5% más que en la campaña anterior, convirtiéndose en la única región con crecimiento interanual.

El relevamiento muestra además que parte de la superficie inicialmente destinada a trigo fue reemplazada por cebada. Sin embargo, este movimiento no alcanzó para compensar las hectáreas que finalmente quedaron sin sembrar por las demoras provocadas por el clima y la disponibilidad de lotes. Así, aunque ambos cultivos terminaron con menos superficie, la menor caída de la cebada permitió que aumentara su participación relativa dentro del área total destinada a los cereales de invierno.

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