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El girasol y el trigo, rumbo a un nuevo récord

La industrialización de ambos cultivos marca máximos históricos en distintos tramos de la campaña 2025/26

Molienda de trigo en la Argentina
Para el conjunto de 2025/26, la Bolsa de Cereales de Córdoba proyecta una molienda de trigo que alcanzaría el récord de 7,2 millones de toneladas (BCCBA)
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La industrialización de granos en Argentina presenta un desempeño dispar durante el inicio de la campaña 2025/26: mientras la soja y el maíz muestran incrementos moderados, y el maní se encamina a cerrar por debajo del máximo registrado en el ciclo anterior; el girasol y el trigo se destacan con perspectivas de alcanzar niveles récord.

De acuerdo con un informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA), el trigo acumula más de 3,6 millones de toneladas industrializadas durante los primeros siete meses de la campaña, un volumen similar al del ciclo anterior. Del total, 2,7 millones de toneladas correspondieron a harina y 888 mil a pellets. Para el conjunto de 2025/26 se proyecta una molienda récord de 7,2 millones de toneladas.

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Córdoba aportó el 24% del total nacional, con 836 mil toneladas, un 5% más interanual y el máximo valor de la serie para ese período, señala el relevamiento de la BCCBA.

Girasol, imparable

Molienda de girasol en Argentina
La SAGyP proyecta una industrialización total de girasol para la campaña 2025/26, de 6 millones de toneladas, que, de concretarse, permitiría superar el récord de la campaña pasada (BCCBA)

Sin embargo, el mayor dinamismo aparece en la molienda de girasol. Durante el primer semestre de 2025/26 se industrializaron 2,9 millones de toneladas, el volumen más elevado de toda la serie y un 28% superior al registrado en igual período de la campaña anterior.

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La SAGyP proyecta una industrialización total de girasol de 6 millones de toneladas, que, de concretarse, permitiría superar el récord de la campaña pasada. En apenas seis meses ya se procesó aproximadamente la mitad de ese volumen.

El crecimiento también se refleja en los subproductos del girasol: durante el período analizado se produjeron 1,3 millones de toneladas de aceite, un 25% más interanual; 1,4 millones de toneladas de pellet, con una mejora del 40%; y 40 mil toneladas de expeller, que registró el mayor incremento porcentual, del 69%. En Córdoba, sin embargo, la molienda mostró un comportamiento diferente: alcanzó 244 mil toneladas en el primer semestre, 7% menos que en el mismo período anterior y el menor registro desde 2014/15.

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