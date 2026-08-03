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El W35 de Chacabuco levanta el telón: 13 argentinas ya tienen un lugar asegurado en el cuadro principal

El torneo forma parte del calendario ITF y reparte 30 mil dólares en premios. Las representantes nacionales tendrán una nueva oportunidad para sumar puntos para el ranking WTA sin salir del país

Victoria Bosio llegó a la final en el W35 de Pergamino (Crédito: @pergaopen)
Victoria Bosio llegó a la final en el W35 de Pergamino (Crédito: @pergaopen)
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El circuito profesional femenino vuelve a tener una parada en el norte de la provincia de Buenos Aires. Después del exitoso paso por Pergamino, este lunes comenzará el cuadro principal del W35 de Chacabuco, certamen organizado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT) que reparte 30.000 dólares en premios y tendrá una amplia representación argentina en las canchas de polvo de ladrillo del Centro de Tenis Los Marinos.

Hasta el momento hay 13 representantes nacionales con un lugar asegurado en el cuadro principal, aunque ese número todavía podría aumentar debido a que restan definirse varias plazas provenientes de la qualy.

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Entre las argentinas confirmadas aparecen Victoria Bosio -segunda favorita y finalista del W35 de Pergamino-, Justina González Daniele -sexta preclasificada-, María Florencia Urrutia -octava cabeza de serie-, Francesca Mattioli, Josefina Estévez, Luna Cinalli, Lourdes Ayala, Luciana Moyano y Berta Bonardi, a quienes se suman otras cuatro jugadoras que recibieron un wild card, tales los casos de Sofía Meabe, Melina Maruca, Emily Zornada y Mía Brayotta.

Se destacan los cruces Bosio-Bonardi y Urrutia-Moyano en la primera ronda. Además, Mattioli buscará dar la sorpresa ante la italiana Giorgia Pedone, máxima favorita. La nómina definitiva dependerá de los ingresos desde la clasificación y de eventuales bajas de último momento.

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La realización del W35 de Chacabuco forma parte de una estrategia que apunta a consolidar un calendario internacional para el tenis femenino argentino. Días atrás, Pergamino y Chacabuco presentaron de manera conjunta ambos torneos del calendario ITF World Tennis, una iniciativa que les permite a las jugadoras competir en el país, reducir costos de viaje y sumar valiosos puntos para el ranking mundial sin necesidad de salir al exterior.

La importancia de este tipo de competencias excede el resultado deportivo. Para muchas tenistas argentinas representa una oportunidad de competir en casa frente a rivales internacionales y continuar su desarrollo dentro del circuito profesional, en una etapa en la que cada punto puede resultar decisivo para acceder a torneos de mayor categoría.

El certamen se disputará hasta el domingo y reunirá a varias de las principales exponentes del tenis sudamericano, junto con jugadoras europeas y norteamericanas que eligieron la gira argentina sobre polvo de ladrillo para continuar su temporada.

Después del W35 de Pergamino, el torneo de Chacabuco confirma además el crecimiento del norte bonaerense como una nueva sede del tenis femenino internacional. En apenas dos semanas consecutivas, ambas ciudades albergan competencias profesionales que fortalecen el calendario ITF World Tennis en la Argentina y amplían las posibilidades de competencia para las jugadoras de la región.

Luisina Giovannini se consagró en el W35 de Chacabuco 4
La argentina Luisina Giovannini se quedó con el título en la edición 2025 (Crédito: Chacabuco Open)

“Este torneo fue muy especial, vamos por más”

Victoria Bosio (335° en el ranking WTA) cayó este domingo en la final del W35 de Pergamino ante la brasileña Carolina Alves (338°) por 4-6, 6-3 y 6-2.

La jugadora de Venado Tuerto soportó ampollas y lastimaduras en sus pies durante el partido. Su rival, más entera desde lo físico, marcó diferencias a partir del segundo set y se llevó el título.

“Fue una hermosa semana en el Pergamino Open. Gracias a mi equipo, familia, novio y amigos que siempre están para apoyarme en los momentos más duros. Venimos trabajando mucho y estoy más que feliz y orgullosa”, resumió Bosio, de 31 años y ganadora este año del W15 de Santiago de Chile.

Y agregó: “Gracias por no dejarme caer nunca y porque, cuando las cosas se ponen feas, siempre están ahí para levantarme. Este torneo fue muy especial y vamos por más”.

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