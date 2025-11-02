Argentina consolida su liderazgo en mercados de carbono

La Mesa Argentina de Carbono destacó un nuevo hito para el país: el primer proyecto de manejo forestal mejorado certificado en Argentina (Mesa Argentina de Carbono)

La Mesa Argentina de Carbono destacó un nuevo hito para el país en los mercados de carbono: el proyecto Selva Paranaense Vida Nativa – GS1 es el primer proyecto de manejo forestal mejorado certificado en Argentina.

Se trata de una compañía argentina, miembro de la Mesa Argentina de Carbono, que obtuvo la certificación oficial de créditos de carbono bajo los estándares internacionales Verra VCS (Verified Carbon Standard) y CCB Gold Label (Climate, Community & Biodiversity – Nivel Oro), que dan cuenta de que el proyecto captura y reduce emisiones de gases de efecto invernadero, y que tienen impactos positivos en la comunidad local y la biodiversidad.

Este logro representa un avance clave en la consolidación de Argentina como referente regional en el desarrollo de proyectos de carbono con impacto ambiental, social y tecnológico, validando el compromiso del país con la restauración ecológica, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de las comunidades locales.

Un modelo de restauración con impacto real

El proyecto apoya la conservación de especies autóctonas de fauna, de las cuales 10 están en peligro de extinción en Argentina, como el Yaguareté (Créditos: Gentileza Sebastián Navajas)

Ubicado en la provincia de Misiones, el proyecto Selva Paranaense Vida Nativa – GS1 abarca más de 22.800 hectáreas de la Selva Atlántica, uno de los ecosistemas más amenazados del planeta. A través de prácticas de restauración forestal, manejo sostenible e inclusión de comunidades locales, el proyecto busca recuperar la funcionalidad ecológica del paisaje, generar empleo verde y promover economías circulares.

La certificación otorgada por Verra, una de las entidades más reconocidas del mundo en materia de estándares de carbono, confirma que el proyecto captura carbono de forma adicional, permanente y verificable, al tiempo que protege la biodiversidad y genera beneficios sociales tangibles.

El proyecto implementa acciones de conservación y monitoreo, contribuyendo a formar un hábitat propicio para la prosperidad de la fauna nativa. Apoya la conservación de 56 especies autóctonas de fauna, de las cuales 10 están en peligro de extinción en Argentina, entre ellas el Yaguareté, la Yacutinga, el Tapetí y el Sapito Panza Roja.

El proyecto, situado cerca de la comunidad indígena “Tekoa Alecrin”, respeta sus formas de interacción (Mesa Argentina de Carbono)

El proyecto está situado cerca de la comunidad indígena “Tekoa Alecrin”, por lo que se realizó una investigación exhaustiva para comprender su cultura y estructura social a fin de asegurarse respetar sus formas de interacción. Se implementó una Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) para establecer una relación colaborativa y explorar maneras de mejorar sus condiciones de vida.

Además del componente ambiental y social, presentaron una plataforma de monitoreo forestal que utiliza inteligencia artificial y drones autónomos para mejorar la transparencia, trazabilidad y eficiencia en la medición de resultados. Esta herramienta tecnológica permite seguir en tiempo real el progreso del proyecto y garantizar la integridad de los créditos emitidos.

Inversión verde para construir un futuro sostenible

El proyecto marca el inicio de una nueva etapa de expansión, dado que ya se analizan más de 2 millones de hectáreas en distintos países de América Latina con el objetivo de restaurar 45 millones de hectáreas para 2035, posicionando a Argentina como epicentro de soluciones basadas en la naturaleza.