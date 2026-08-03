Una caída en los depósitos del Tesoro respalda la hipótesis de que Economía vendió divisas para ponerle un nuevo techo dólar

El mercado sospecha que el ministro de Economía, Luis Caputo, vendió dólares el martes pasado para controlar el tipo de cambio (Foto: Maximiliano Luna)

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El martes pasado, el mercado financiero argentino detectó movimientos inusuales y surgieron sospechas de una posible intervención del Tesoro en la plaza cambiaria, nunca confirmada de manera oficial. Según fuentes del sector, ese día aparecieron señales de que el Gobierno habría salido a vender dólares con el objetivo de impedir que el tipo de cambio mayorista superará los $1.500.

Esta percepción se extendió entre operadores y analistas, quienes observaron una dinámica diferente en la operatoria habitual. Y días más tarde, con la publicación del balance diario del Banco Central (BCRA) se agregó un elemento que respalda las hipótesis de que el Gobierno jugó fuerte para frenar al billete: ese día los depósitos del Tesoro en moneda extranjera cayeron USD 145 millones, un indicio de que podría haber vendido ese cifra.

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La información del balance diario del BCRA mostró que los depósitos en moneda extranjera del Tesoro bajaron de USD 3.330 millones a USD 3.185 millones entre el 28 y el 29 de julio. Esta variación de USD 145 millones coincidió con el día en el que el dólar mayorista estuvo a punto de superar la barrera de los $1.500.

Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del Ministerio de Economía sobre las causas de esta baja, no existió respuesta al cierre de la nota. El silencio oficial contribuyó a que se consolidara la sospecha de que el Tesoro utilizó parte de sus depósitos en dólares para intervenir y evitar una suba abrupta de la cotización.

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El balance diario del BCRA reflejó una caída de USD 145 millones en los depósitos del Tesoro tras una jornada de presión cambiaria. (Foto: Reuters)

La sospecha de la intervención del Tesoro en el mercado se generó el mismo día en que el BCRA rompió la racha de compra de reservas internacionales. Hasta el lunes, la entidad que conduce Santiago Bausili llevaba 135 jornadas de compra consecutivas y el día después a la declaración de la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, sobre que siga comprando se frenó.

En la imagen que sigue se puede ver el contraste. En el gráfico de arriba, se ven los movimientos de un día normal en el Mercal Único y Libre de Cambios (MULC). En el gráfico de abajo, mientras tanto, se ve el movimiento del 29 de julio pasado, día en que según operadores las ventas oficiales le pusieron un techo en $1.500 al dólar mayorista.

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La comparación de la manera en que se mueven las curvas de oferta y demanda en un día normal, sin líneas rectas antinaturales, y la manera en que se operó el dólar mayorista el martes de la semana pasada -con una clara línea recta que impide que el precio se asiente encima de los $1.500- sugiere, también, que una entidad pública se encargó de vender todos los dólares que sean necesario para impedir una suba de la divisa. Hoy se conoció una caída en la tenencia de dólares de la cuenta del Tesoro en el BCRA, lo que indicaría que el que salió a vender fue el propio ministerio de Economía.

Comparación entre un día normal de operaciones (arriba) y los movimientos del mercado cambiario el martes pasado (abajo), con un claro tope impuesto para el precio (Fuente: Infobae en base a datos de A3)

Para el mercado, el Gobierno habría establecido un techo interno dentro de las bandas cambiarias: el dólar mayorista no puede superar los $1.500. Después del martes, el tipo de cambio bajó en las días siguientes y el viernes cerró en $1.485. Este lunes, hasta el mediodía, la cotización presentó un leve salto a 1.493 pesos.

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Dollar-linked

La principal explicación del por qué de la intervención cambiaria que dan en las mesas es que el ministro de Economía, Luis Caputo, tenía un particular interés en controlar el tipo de cambio aquél día. El martes pasado era la jornada predeterminada para la fijación del tipo de cambio a partir del cual se pagaría una Lelink -letra dollar-linked- emitida por el Tesoro. El tipo de cambio que se cerrara ese día, entonces, iba a ser determinante para los costos que debía pagar Hacienda por esa letra.

“El BCRA interrumpió su racha de compra. Ayer la autoridad monetaria no adquirió dólares en el mercado oficial por primera vez desde el 2 de enero. Sin embargo, la ausencia de compras no fue casual ya que coincidió con el fixing de la D31L6, la Lelink que vence el viernes y que llegaba al ajuste con un outstanding de USD 2.247 millones, el mayor de todos los instrumentos dólar-Linked que se fijaron este año”, destacaron el informe de PPI.

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Poder de fuego para las elecciones

En las últimas horas, el presidente Javier Milei se refirió al panorama cambiario y a los riesgos de un salto del dólar en una entrevista con LN+. Consultado sobre la posibilidad de una suba abrupta, Milei reconoció la existencia de riesgos, pero describió una estrategia oficial basada en la acumulación de reservas y el cierre de líneas de financiamiento.

“Los riesgos existen, pero ¿Qué es lo que hace usted respecto al riesgo? Nosotros teníamos un plan pactado con el Fondo de acumulación de reservas, un mínimo de USD 7.000 millones hasta un máximo de USD 10.000 millones. Llevamos acumulados casi USD 14.000 millones, esto quiere decir que de acá a fin de año nosotros habremos acumulado USD 20.000 millones por si tenemos un evento complicado”, afirmó Milei.

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El presidente Javier Milei sostuvo que cuentan con entre USD 60.000-70.000 millones de cara al año electoral. (Foto: Reuters)

El presidente agregó que el Gobierno ya tenía cerrado el financiamiento necesario, lo que permitía reducir la presión sobre el mercado de cambios. Además, precisó que el país disponía del swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones y que estaban en gestiones para cerrar un swap adicional con China. “Cuando usted quiera darse cuenta, se va a encontrar que con una cosa y la otra, más lo que teníamos, tenemos USD 60.000-70.000 millones y además que ya cerramos el financiamiento. Nosotros estamos tomando todas las medidas macroprudenciales y si es necesario apretar clavijas, lo vamos a hacer”, detalló Milei.

El problema está en que si el Tesoro esta interviniendo en el mercado para control al tipo de cambio y que no supere los $1.500, el Gobierno esta haciendo uso de los dólares que se consiguen en el mercado de capitales y que tienen como destino cubrir los vencimientos en moneda extranjera de este año, según el programa financiero que presentó el ministro de Economía, Luis Caputo.

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