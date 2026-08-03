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Los Springboks ya están en Buenos Aires y se preparan para enfrentar a Los Pumas

La selección sudafricana aterrizó en Buenos Aires tras un largo viaje y se enfocará en ajustar detalles antes de medirse ante Argentina en el estadio de Vélez

Eben Etzebeth vuelve al plantel luego de ausentarse en la última fecha (REUTERS/Rogan Ward/File Photo)
Eben Etzebeth vuelve al plantel luego de ausentarse en la última fecha (REUTERS/Rogan Ward/File Photo)
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La selección de rugby de Sudáfrica ya arribó a Buenos Aires y se concentra de cara a su duelo frente a Los Pumas, previsto para el sábado 8 de agosto en el estadio José Amalfitani. El plantel viajó desde Johannesburgo en dos grupos y se instaló en el hotel de concentración tras realizar una escala en San Pablo.

El entrenador principal, Rassie Erasmus, destacó en diálogo con la prensa: “Es fantástico volver a Buenos Aires y esperamos con entusiasmo el desafío de enfrentar nuevamente a Los Pumas aquí”. El head coach explicó que el equipo completó la mayor parte del trabajo táctico durante la semana en Sudáfrica y que el foco en los próximos días estará puesto en ajustar detalles y consolidar la recuperación física tras un extenso viaje intercontinental. Los jugadores tendrán una jornada de descanso para adaptarse al cambio horario antes de retomar los entrenamientos.

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Rassie Erasmus, entrenador principal de Sudáfrica (Images via Reuters/Andrew Boyers/File Photo)
Rassie Erasmus, entrenador principal de Sudáfrica (Images via Reuters/Andrew Boyers/File Photo)

Entre las principales novedades del plantel sobresale el regreso de referentes como Siya Kolisi, Sacha Feinberg-Mngomezulu, Lood de Jager, Eben Etzebeth y Morne van den Berg. Erasmus aclaró que ninguno tiene garantizado un lugar en la formación titular: “Este partido será una nueva oportunidad para ganarse un lugar de cara a la serie ante Nueva Zelanda”.

La competencia interna se intensificó durante las últimas semanas en varias posiciones. La ausencia temporal de figuras como Kolisi y Etzebeth abrió paso a jugadores como Paul de Villiers, quien dejó una muy buena impresión durante el Nations Championship. También en la segunda línea, la baja Lood De Jager permitió que Ruan Nortje y Cobus Wiese ganaran continuidad, mientras que Pieter-Steph du Toit sumó minutos en ese sector para ampliar las variantes del plantel.

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En el grupo de los backs, Sacha Feinberg-Mngomezulu y Morne van den Berg cuentan con cierta ventaja por su rendimiento y adaptación al sistema ofensivo desarrollado por Tony Brown. No obstante, jugadores como Manie Libbok, Cobus Reinach, Grant Williams y el debutante Vusi Moyo aprovecharon los partidos de julio para posicionarse como opciones viables en el camino de Sudáfrica hacia la búsqueda del tricampeonato mundial.

Sacha Feinberg Mngomezulu podrá volver a la titularidad (Images via Reuters/Paul Childs)
Sacha Feinberg Mngomezulu podrá volver a la titularidad (Images via Reuters/Paul Childs)

El entrenador bicampeón del mundo afirmó que Argentina representa un desafío exigente y que el partido servirá como preparación clave para la serie ante los All Blacks. “Estamos encaminados con nuestra preparación tanto para este partido como para la gira con Nueva Zelanda”, concluyó Erasmus. Los Bocks apuntan a dejar una buena imagen en Buenos Aires antes de su exigente gira con los oceánicos.

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