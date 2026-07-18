Chacra y Campo

Con la camiseta puesta: la carne argentina sale a conquistar el mundo de la mano de Messi - Clone

Con una creativa campaña que une dos símbolos de la Argentina, buscan potenciar las exportaciones en China y Estados Unidos, aprovechando la vidriera global del Mundial de Fútbol 2026

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Carne argentina, bife con bandera argentina
La carne argentina juega el Mundial: el IPCVA apuesta al seleccionado nacional de fútbol para seguir conquistando consumidores en China y Estados Unidos (IPCVA)

El Mundial de Fútbol 2026 se convirtió en el escenario elegido por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) para desplegar una de las campañas internacionales más innovadoras de los últimos años. La estrategia vincula dos de los mayores emblemas del país: la carne vacuna y la Selección Argentina, con Lionel Messi como figura central, para posicionar el producto nacional en dos mercados estratégicos como China y Estados Unidos. La iniciativa apuesta a capitalizar la enorme visibilidad del evento deportivo más importante del planeta y el prestigio del capitán argentino, considerado por millones como el mejor futbolista del mundo.

La propuesta va mucho más allá de una campaña tradicional. El mensaje asocia la calidad de la carne argentina con los valores que llevaron a la Selección a la cima del fútbol mundial: trabajo en equipo, esfuerzo, liderazgo, pasión, excelencia y reconocimiento internacional. Esa construcción de marca busca trasladar al consumidor la idea de que detrás de cada corte argentino existe una cadena productiva capaz de competir al máximo nivel, del mismo modo que lo hace el fútbol nacional.

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Goles que abren mercados

Como complemento visual de la campaña, la acción incluye una serie de imágenes de alto impacto en las que distintos cortes de carne argentina aparecen junto a los rostros de las principales figuras de la Selección vistiendo la camiseta albiceleste. Las fotografías refuerzan el vínculo entre identidad nacional, deporte y producción, apelando a un lenguaje universal que trasciende fronteras y fortalece el posicionamiento del producto argentino en los mercados internacionales.

Carne Argentina. Promoción en China. Selección de fútbol argentina
China es el mayor importador mundial de carne vacuna (Argentina Beef USA - Instagram)

La elección de China como uno de los ejes de la campaña responde al peso decisivo que tiene ese destino para las exportaciones nacionales. El gigante asiático continúa siendo el mayor importador mundial de carne vacuna y concentra actualmente entre el 35% y el 40% del valor exportado por Argentina durante los primeros meses de 2026. En la última década, además, el consumo chino de carne bovina se duplicó y el país llegó a representar cerca del 70% del volumen de las exportaciones argentinas, consolidándose como un mercado imprescindible para toda la cadena cárnica.

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La carne argentina entra a la cancha junto a Messi

Incluso en un contexto de mayores regulaciones comerciales, China mantiene una demanda históricamente elevada. Durante el primer trimestre de 2026 importó alrededor de 869.000 toneladas de carne vacuna, un 27,5% más que en igual período del año anterior, por un valor cercano a los 4.870 millones de dólares. Aunque Beijing implementó este año un nuevo sistema de cuotas y mayores aranceles para proteger a su producción local, la Argentina recibió un cupo de unas 510.000 toneladas, un volumen considerado suficiente para sostener su presencia en ese mercado estratégico.

Una campaña de selección

Lionel Messi con la camiseta de la selección argentina de fútbol en una cancha
La carne vacuna y la Selección Argentina, con Lionel Messi como figura central, presentes en dos mercados estratégicos como China y Estados Unidos (Argentine Beef USA - Instagram)

Estados Unidos constituye el otro gran objetivo de la ofensiva promocional del IPCVA. Allí el consumo de carne vacuna permanece firme pese a los elevados precios internos generados por la escasez de oferta, lo que abrió una oportunidad inédita para las exportaciones argentinas. Las ventas al mercado estadounidense alcanzaron recientemente registros históricos superiores a las 11.000 toneladas en un solo mes, mientras que entre enero y mayo de este año crecieron un 369% interanual, reflejando la creciente demanda por carne de alta calidad.

Ese desempeño alentó la continuidad de las acciones de promoción comercial desarrolladas conjuntamente por organismos públicos y el IPCVA. Tras el éxito de la primera Semana de la Carne Argentina realizada este año en distintas ciudades estadounidenses, ya fue confirmada una segunda edición para septiembre, con actividades previstas en Miami, Atlanta y Houston. La iniciativa buscará ampliar la presencia de la carne argentina, generar nuevas oportunidades comerciales y consolidar el crecimiento exportador hacia uno de los mercados más exigentes del mundo.

El Mundial también se juega en las góndolas

Lionel Messi de espaldas con la camiseta de la selección argentina de fútbol
En un escenario global cada vez más competitivo, la carne argentina y Messi son sinónimo de calidad e identidad nacional (Argentine Beef USA - Instagram)

La estrategia demuestra que la promoción internacional ya no depende exclusivamente de exhibir atributos productivos o comerciales. Asociar la carne argentina con la imagen de Messi y de una Selección admirada en todo el planeta representa una forma de construir valor agregado, a partir de un fenómeno deportivo capaz de despertar emociones y reconocimiento inmediato en millones de consumidores.

En un escenario global cada vez más competitivo, donde los países disputan mercados con estrategias de comunicación cada vez más sofisticadas, la campaña del IPCVA apela a uno de los activos intangibles más poderosos que posee la Argentina. Si el fútbol convirtió al país en una referencia mundial de talento y pasión, ahora la carne vacuna busca recorrer ese mismo camino, demostrando que también puede jugar en la primera división del comercio internacional.

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