En medio del boom de la exportación a EEUU, el Gobierno anunció una nueva Semana de la Carne Argentina en ese país

En mayo, Argentina exportó unas 11.000 toneladas de carne al mercado estadounidense (Reuters)

Argentina organizará la segunda edición de la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos en septiembre, después de que la primera misión comercial impulsara un salto en las exportaciones de carne bovina a uno de los mercados más exigentes del mundo.

Así lo confirmó la secretaria general de la Presidencia Karina Milei en una reunión de trabajo con el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca, y directivos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.

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El dato más contundente de esa estrategia apareció en mayo: Argentina exportó unas 11.000 toneladas de carne al mercado estadounidense, el mismo volumen que había colocado en ese mercado durante los primeros ocho meses de 2025, en un salto que además encamina al país a cubrir tanto su cuota anual tradicional como el cupo adicional habilitado por el acuerdo comercial firmado en febrero.

Según un informe de la Gerencia de Inteligencia Comercial de PromArgentina, elaborado con estadísticas oficiales relevadas entre enero y mayo, las exportaciones de carne bovina a Estados Unidos crecieron 369% interanual.

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Karina Milei con Diego Sucalesca, a su derecha, y dirigentes del sector cárnico

La próxima edición se realizará en las ciudades de Miami, Atlanta y Houston. La iniciativa se integrará a Argentina B2B Week, el nuevo formato de promoción internacional diseñado por PromArgentina para acercar la oferta exportable argentina a compradores del exterior.

La segunda misión comercial se hará en septiembre

La nueva Semana de la Carne Argentina buscará reforzar la presencia de la carne bovina nacional en esas plazas, ampliar oportunidades comerciales e impulsar los envíos a uno de los principales destinos de exportación del país, destacó el Gobierno.

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Sucalesca vinculó los resultados de la primera experiencia con la política económica y comercial del Gobierno. En declaraciones difundidas en el texto oficial, sostuvo: “El resultado comercial de la primera edición de la Semana de la Carne Argentina confirmó el éxito del rumbo macroeconómico y la inserción internacional que lidera el Gobierno nacional”.

Entre enero y mayo, las exportaciones de carne bovina a Estados Unidos crecieron 369% interanual

El titular de PromArgentina agregó: “La fuerte dinámica de las exportaciones argentinas es un pilar fundamental para el crecimiento productivo y el ingreso genuino de divisas”. También precisó que el objetivo es sostener esa línea de trabajo con una nueva misión a Estados Unidos y con la proyección de este formato hacia otros destinos.

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El IPCVA destacó el carácter inédito de la iniciativa y espera ampliar mercados

Durante la reunión, las autoridades del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina remarcaron el carácter inédito de la acción y las expectativas del sector para la próxima misión conjunta. El presidente del organismo, Georges Breitschmitt, agradeció a Karina Milei el trabajo realizado en la primera edición.

Breitschmitt afirmó: “Quisimos agradecer a Karina Milei el trabajo realizado por PromArgentina en la primera Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, que fue todo un éxito, como lo están demostrando las exportaciones al mercado del país norteamericano”.

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PromArgentina y el IPCVA también ratificaron la continuidad del trabajo conjunto para llevar la carne bovina argentina a otros mercados. Esa definición amplía el alcance de una estrategia que, según el informe comercial del organismo, ya mostró resultados concretos en Estados Unidos.

El país superó ampliamente el cupo histórico de 20.000 toneladas de carne bovina hacia EEUU habilitado hasta fines de 2025. Entre enero y mayo de 2026 vendió unas 42.000 toneladas a ese destino, más del doble de esa cuota original.

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Ese desempeño también acerca al país al uso del cupo adicional de 80.000 toneladas aprobado en el acuerdo comercial firmado por ambos países en febrero. En los primeros cinco meses de 2026, las ventas de carne a ese mercado sumaron USD 360 millones, con un alza del 201% respecto del mismo período de 2025.

El promedio semanal de exportaciones de carne local a ese país había sido en 2025 de 370 toneladas, mientras que en mayo subió a 400 toneladas, un 10% más que el año anterior.

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El crecimiento exportador de mayo no se explicó solo por la carne. También se destacaron las ventas de petróleo crudo, con USD 367 millones y una suba interanual del 86%, y las de piedras, metales preciosos y sus manufacturas, con USD 121 millones y un alza del 100 por ciento.

En el acumulado de enero a mayo, otros rubros alcanzaron registros destacados en el mercado estadounidense. La miel exportó por USD 96 millones y el ajo por USD 17 millones, ambos con cifras récord hacia ese destino.

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