El Mundial también se juega en el comercio: los rivales de la selección de fútbol son mercados estratégicos para el agro

Mientras Argelia aparece como uno de los socios más relevantes para la agroindustria nacional, Jordania se consolidó como un comprador de maíz y harina de soja para alimentación animal, y Austria se posiciona con un comercio más acotado (BCR)

Con la Copa del Mundo en marcha, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) puso el foco en otro tipo de competencia: la comercial. En un informe elaborado por los economistas Guido D’Angelo y Emilce Terré, la entidad analizó el vínculo de la Argentina con Argelia, Austria y Jordania, rivales de la Selección en la fase de grupos, y con el bloque de América del Norte integrado por Estados Unidos, México y Canadá, países anfitriones del certamen. “Más allá de lo futbolístico, estos países representan mercados con dinámicas muy distintas para nuestras exportaciones, donde el sector agroindustrial argentino asume un rol protagónico”, destacaron los autores.

Argelia aparece como uno de los socios más relevantes para la agroindustria nacional. En 2025 recibió 3,2 millones de toneladas de maíz argentino por un valor de US$ 575 millones, equivalentes al 10% de las exportaciones totales del cereal y a la mitad de todas las ventas argentinas al país africano. Además, se consolidó como el segundo destino de los lácteos argentinos, con compras de leche entera en polvo por más de US$ 290 millones, y adquirió productos del complejo soja por más de US$ 220 millones. “Argelia espera ser cada vez más protagonista de la demanda de productos agro de África”, subrayó el informe.

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El comercio con Austria es más acotado, aunque también muestra oportunidades de expansión. Los principales productos exportados son cueros bovinos, vinos y huevos, en un intercambio bilateral que superó los US$ 100 millones en 2025, el mayor nivel desde 2015. La BCR destacó además que gran parte de los productos argentinos que terminan consumiéndose en Austria ingresan primero por otros países de la Unión Europea, especialmente a través del puerto de Rotterdam. En ese marco, “con el acuerdo Mercosur-UE vigente, emergen grandes oportunidades para ampliar aún más el comercio argentino-austríaco”.

En 2025, el comercio con el T-MEC marcó su máxima participación en las exportaciones en 20 años (BCR)

Jordania, por su parte, se consolidó como un comprador de maíz y harina de soja argentinos para la alimentación animal. También importa cebada, queso mozzarella y merluza, mientras que la entidad rosarina destacó el potencial para ampliar las ventas de carne y cueros bovinos. “Con mejores condiciones de acceso, la Argentina tiene mucho potencial para ampliar sus exportaciones a este destino clave”, señalaron D’Angelo y Terré.

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El informe también pone la lupa sobre el bloque T-MEC, integrado por Estados Unidos, México y Canadá, que en 2025 alcanzó un récord histórico de intercambio comercial con la Argentina y su mayor participación en las exportaciones de las últimas dos décadas. Este desempeño estuvo impulsado por las ventas a Estados Unidos, que representan más del 80% de las exportaciones argentinas al bloque y fueron potenciadas por el crecimiento de los envíos de energía. Al mismo tiempo, Canadá alcanzó niveles históricos de inversión en el país y se consolidó como el segundo inversor más importante de la minería argentina, mientras que México continúa siendo un socio estratégico para la industria automotriz y un mercado creciente para los complejos oleaginosos nacionales.

Así, mientras la Selección busca avanzar en la cancha, la Argentina disputa otro partido fuera del césped. En mercados tan diversos como África, Europa, Medio Oriente y América del Norte, la agroindustria nacional continúa siendo el principal jugador del comercio exterior y encuentra nuevas oportunidades para ampliar su presencia internacional.

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