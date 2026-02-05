Las 10 claves para entender el acuerdo comercial que firmaron Argentina y Estados Unidos

El gobierno de Javier Milei anunció la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos. REUTERS/Al Drago/

El gobierno de Javier Milei formalizó este jueves la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproco con Estados Unidos. Esta iniciativa apunta a promover el desarrollo sostenido, expandir las posibilidades y establecer un marco transparente y regido por reglas claras para las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países.

“Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos por construir juntos este gran acuerdo”, confirmó el canciller argentino, Pablo Quirno.

El acuerdo, cuyo marco se había rubricado a fines de noviembre de 2025, establece la apertura recíproca de mercados para productos estratégicos. Se espera que Argentina acceda a ventajas para sus principales exportaciones a Estados Unidos, con especial foco en recursos naturales, acero, aluminio y carne vacuna.

Desde la Casa Rosada indicaron que el entendimiento “consolida una relación estratégica entre ambos países basada en la apertura económica, en reglas claras para el intercambio comercial, y en una mirada moderna de la complementariedad comercial”.

Se muestra el documento original del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos, presentado por el canciller Pablo Quirno. (@pabloquirno)

“El acuerdo tiene como objetivo reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y la infraestructura y la tecnología. Este entendimiento reafirma la decisión del Gobierno Nacional de integrar a la Argentina al mundo, dejar atrás décadas de aislamiento y avanzar hacia una economía abierta, competitiva y previsible, que premie la inversión, el trabajo y la innovación”, destacó la Oficina del Presidente.

Bajo la perspectiva de la administración libertaria, se trata de “un pilar que permite que hoy la Argentina vuelva a ser parte del mundo occidental”. A la vez, destacaron que el acuerdo será remitido el Congreso de la Nación para su tratamiento correspondiente, de acuerdo con los lineamientos constitucionales que así lo prevén.

El entendimiento con Estados Unidos permitirá avanzar en la integración comercial entre los dos países. Se estima que el arancel general se ubicaría en torno al 10 por ciento, aunque existirán excepciones orientadas a favorecer el desarrollo del sector productivo argentino.

Trump sostiene que la producción de aluminio y acero representa un sector estratégico para Estados Unidos, lo que llevaría a que, por el momento, se mantenga un arancel del 50 por ciento sobre esos bienes.

El texto original también contempla un esquema de cooperación destinado a profundizar el comercio y la inversión bilateral. Busca consolidar el vínculo económico, definir reglas precisas y ampliar oportunidades para exportadores, empresarios y trabajadores.

De acuerdo con el documento que había difundido la Casa Blanca en noviembre, uno de los elementos centrales es la liberalización mutua de los mercados a través de la reducción o supresión de aranceles. Argentina otorgará acceso preferencial a exportaciones estadounidenses como medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos y varios productos agropecuarios.

El canciller argentino, Pablo Quirno, encabezó la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos.

A continuación, se enumeran los principales puntos del acuerdo que rubricaron Argentina y Estados Unidos a finales de noviembre de 2025, con los ejes puestos en torno a los aranceles, la propiedad intelectual, el mercado agrícola, el medioambiente y el comercio digital, entre otras temáticas.

Uno a uno, los puntos del acuerdo comercial con Estados Unidos

Aranceles: Ambos países abrirán sus mercados a productos clave. Argentina ofrecerá acceso preferencial al mercado para exportaciones estadounidenses, incluidos ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos y una variedad de productos agrícolas. En reconocimiento a la agenda de reformas de Argentina y sus compromisos comerciales, y en coherencia con el cumplimiento de los requisitos relevantes de seguridad económica y de la cadena de suministro, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para su uso en aplicaciones farmacéuticas. Además, EE.UU. podría considerar favorablemente el impacto del Acuerdo sobre la seguridad nacional, incluyendo su consideración al tomar medidas comerciales bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, según la última modificación (19 U.S.C. 1862). Asimismo, ambos países se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso bilateral y recíproco para el comercio de carne vacuna. Argentina eliminó muchas barreras no arancelarias que restringían el acceso a su mercado, incluidas licencias de importación, garantizando condiciones más equitativas para el comercio internacional, y con este Acuerdo se compromete a no exigir formalidades consulares para las exportaciones de EE.UU. a Argentina. Además, Argentina eliminará en forma gradual el impuesto estadístico para bienes estadounidenses. Normas y evaluación de conformidad: Argentina se adapta a normas internacionales en sectores clave para facilitar el comercio. Permitirá el ingreso de bienes estadounidenses que cumplan normas aplicables de EE.UU. o internacionales, así como regulaciones técnicas o procedimientos de evaluación adoptados por EE. UU. o entes internacionales, sin requerir evaluaciones adicionales, y continuará eliminando barreras no arancelarias en sectores prioritarios. Además, aceptará la importación de vehículos estadounidenses fabricados según las Normas Federales de Seguridad y emisiones, así como los certificados y autorizaciones previas de la FDA estadounidense para dispositivos médicos y productos farmacéuticos. Propiedad intelectual: Argentina actuó contra un mercado regional relevante de productos falsificados y continuará mejorando el control sobre productos apócrifos y pirateados, incluyendo el ámbito digital. Además, se comprometió a abordar desafíos estructurales señalados en el informe “Special 301 de 2025” de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU., tales como criterios de patentabilidad, acumulación de patentes y denominaciones geográficas, y a avanzar en la alineación de su régimen de propiedad intelectual con estándares internacionales. Acceso al mercado agrícola: Argentina habilitó su mercado para ganado en pie estadounidense, se comprometió a habilitar el acceso para carne aviar en el plazo de un año y acordó no restringir el acceso a productos que utilicen ciertos términos para quesos y carnes. Simplificará los procesos de registro para carne vacuna, productos vacunos, menudencias y porcinos estadounidenses, y no aplicará registro de plantas para las importaciones de lácteos. Ambos países colaborarán en la eliminación de barreras no arancelarias que afecten al comercio alimentario y agrícola. Trabajo: Argentina ratificó su compromiso con la protección de los derechos laborales reconocidos internacionalmente. Además, adoptará y aplicará la prohibición de la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio y reforzará la aplicación de las leyes laborales. Medio ambiente: Argentina asumió el compromiso de tomar medidas adicionales contra la tala ilegal; promover una economía más eficiente en el uso de recursos, incluso en el sector de minerales críticos; y cumplir plenamente con las obligaciones del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Alineamiento en seguridad económica: Argentina profundizará la cooperación con Estados Unidos para combatir políticas y prácticas ajenas al mercado provenientes de otros países. Ambos países identificarán herramientas para coordinar enfoques sobre controles a la exportación, seguridad de inversiones, evasión de aranceles y otros temas relevantes. Consideraciones y oportunidades comerciales: Los países colaborarán para facilitar la inversión y el comercio de minerales críticos. Además, acordaron trabajar hacia la estabilización del comercio mundial de soja. Empresas estatales y subsidios: Argentina se comprometió a abordar posibles distorsiones creadas por empresas estatales y a resolver subsidios industriales que puedan afectar la relación comercial bilateral. Comercio digital: Argentina se comprometió a facilitar el comercio digital con Estados Unidos reconociéndolo como jurisdicción adecuada bajo la ley argentina para transferencias transfronterizas de datos, incluidos datos personales, y a no discriminar servicios ni productos digitales de origen estadounidense. También tiene previsto aceptar, según su legislación, las firmas electrónicas válidas bajo la ley de EE.UU.