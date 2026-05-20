Alertan por la pérdida de nutrientes en suelos semiáridos

El presidente de Fertilizar AC, Roberto Rotondaro, aseguró que “la nutrición de cultivos y el cuidado del suelo para una producción sostenible” son conceptos básicos y centrales para el desarrollo de la agricultura (Fertilizar AC)

“La nutrición de cultivos y el cuidado del suelo para una producción sostenible” son conceptos básicos y centrales para el desarrollo de la agricultura. Así lo puntualizó, el presidente de Fertilizar AC, Roberto Rotondaro, a modo de corolario del Simposio Regional FERTILIDAD 2026, que reunió en Santa Rosa, La Pampa, a más de 350 asistentes entre técnicos, investigadores, productores y empresas, en un encuentro centrado en la nutrición de cultivos y pasturas en regiones semiáridas y subhúmedas. Organizado por Fertilizar Asociación Civil junto al Equipo de Trabajo “Grupo Producir en Semiárida” de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, el evento puso el foco en el desafío de producir más en ambientes donde las restricciones hídricas condicionan los rindes.

Una “panzada de agronomía”

Rotondaro explicó en diálogo con Chacra TV que la campaña agrícola 2026/27 presentaría particularidades vinculadas con el precio de los fertilizantes –como consecuencia del conflicto bélico en Medio Oriente-, el pronóstico climático que indica que será un año con una marcada presencia del fenómeno de “El Niño”, y advirtió que “nada de ello deber impedir seguir haciendo agronomía”. En ese contexto, aseguró que el seminario fue una “panzada de agronomía.

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Por su parte, la decana de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Lía Molas, remarcó la importancia de discutir la fertilidad desde una mirada integrada entre agricultura y ganadería. “Esta es una región semiárida con sistemas integrados. Para la agricultura mejorar los estándares de fertilidad es un desafío y en los sistemas ganaderos es una deuda pendiente”, sostuvo.

Durante el seminario, autoridades académicas, técnicas y provinciales coincidieron en la necesidad de fortalecer el vínculo entre ciencia, producción y manejo sustentable del suelo.

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El responsable técnico de Fertilizar AC, Esteban Ciarlo, explicó que la agricultura continua sin adecuada reposición de nutrientes provocó un “empobrecimiento generalizado” (Fertilizar AC)

En ese marco, el subsecretario de Asuntos Agrarios del Ministerio de Producción de La Pampa, Ricardo Beraldi, vinculó el debate sobre fertilización con las dificultades observadas en la última campaña de granos finos. “Tenemos el gran desafío de mantener nutrientes en la tierra, más viniendo de una gran producción de trigo con muchas deficiencias de proteína”, advirtió. También señaló que el elevado costo de los fertilizantes nitrogenados obliga a maximizar la eficiencia en la toma de decisiones productivas.

Uno de los ejes centrales del simposio fue la exposición del responsable técnico de Fertilizar AC, Esteban Ciarlo, quien presentó un diagnóstico sobre el deterioro de los suelos en regiones semiáridas y subhúmedas. Según explicó, la agricultura continua sin adecuada reposición de nutrientes provocó un “empobrecimiento generalizado”. Entre los datos más preocupantes, indicó que el fósforo sufrió “una alarmante caída promedio del 82%” respecto de su condición original, mientras que el zinc también registra fuertes pérdidas debido a que “se repone bastante menos de lo que se exporta”.

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Ciarlo detalló además los resultados de una red de 42 ensayos desarrollados durante 10 campañas agrícolas, donde se compararon distintas estrategias de fertilización. El análisis mostró que el trigo es el cultivo que más responde a la nutrición, mientras que en maíz “siempre crece si mejora la estrategia”. En términos económicos, el especialista afirmó que la denominada “receta conservadora” aplicada por muchos productores genera ganancias marginales mínimas y balances de nutrientes negativos. En cambio, la nutrición balanceada permitió obtener un Retorno de la Inversión positivo y mejoras significativas en los márgenes productivos.

Nahuel Reussi Calvo, investigador de la Universidad Nacional de Mar del Plata, sostuvo que “El agua y la nutrición son engranajes claves para producir más” (Fertilizar AC)

El técnico también destacó que la fertilización equilibrada no solo mejora los rindes, sino que incrementa la eficiencia en el uso del agua entre un 19% y un 53% en zonas con limitaciones hídricas. “Antes de pensar solo en la economía, debemos entender que fertilizar bien es optimizar cada milímetro de agua disponible”, aseguró, al llamar a priorizar estrategias de sustentabilidad a largo plazo.

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Otro de los especialistas destacados fue Nahuel Reussi Calvo, investigador de la Universidad Nacional de Mar del Plata y titular del emprendimiento Raíz Científica, quien presentó el trabajo “Agregado de valor al agua a través de la nutrición de cultivos”. Allí planteó que gran parte de las brechas de rendimiento no responden únicamente a la falta de lluvias, sino también a deficiencias nutricionales y degradación de los suelos. “El agua y la nutrición son engranajes claves para producir más”, sostuvo. Además, explicó que muchos cultivos están utilizando apenas una parte del agua disponible y remarcó que “la mitad de los milímetros caídos no los está capturando el cultivo”.

La clave, es el diagnóstico

Finalmente, Reussi Calvo aseguró que las estrategias de fertilización basadas en diagnóstico pueden incrementar la eficiencia en el uso del agua hasta un 72%, especialmente en campañas donde el recurso hídrico es el principal factor limitante. “El año climático tiene mayor peso que la relación insumo-producto. La clave es hacer diagnóstico y poner nitrógeno donde hace falta”, concluyó. El cierre del simposio dejó un mensaje común entre los especialistas: mejorar la nutrición de los cultivos es clave no solo para aumentar la productividad, sino también para preservar la salud de los suelos y garantizar la sustentabilidad de los sistemas agropecuarios.

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