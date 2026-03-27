Chacra y Campo

Exportaciones agroindustriales récord

Los envíos externos del sector alcanzaron un volumen histórico en el primer bimestre del año. ¿Qué productos los impulsaron y cuáles fueron los principales destinos?

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Contenedores en puerto
Las exportaciones agroindustriales argentinas alcanzaron los 18,5 millones de toneladas y sumaron US$ 7.595 millones en el primer bimestre del año (SAGyP)

Las exportaciones agroindustriales argentinas alcanzaron un volumen récord durante el primer bimestre de 2026, con un total de 18,5 millones de toneladas enviadas al exterior. El dato, difundido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, representa un incremento del 8% en comparación con el mismo período de 2025 y constituye el nivel más alto de los últimos diez años.

En términos de valor, las ventas externas sumaron US$ 7.595 millones, lo que posiciona a este registro como el segundo mayor de la última década. Además, implicó una mejora interanual del 7%, con exportaciones destinadas a más de 105 países.

Del total de 54 complejos analizados —que incluyen productos primarios y sus derivados—, 26 mostraron aumentos respecto al año pasado y 12 alcanzaron récords históricos para el período. Entre los principales incrementos en volumen se destacaron el trigo (92%), la cebada (32%), el girasol (249%), las forrajeras (132%) y el azúcar (43%), junto con otros rubros como productos lácteos, pesca y apicultura.

Entre los productos que incrementaron sus exportaciones, se destacaron las semillas de girasol, con un salto del 6.354% (iStock)
Entre los productos que incrementaron sus exportaciones, se destacaron las semillas de girasol, con un salto del 6.354% (iStock)

Asimismo, 169 productos incrementaron sus exportaciones frente al primer bimestre de 2025. Entre los casos más sobresalientes se encuentran las semillas de girasol, con un salto del 6.354%, el aceite de jojoba (722%) y la harina de maíz (288%). También se registraron subas significativas en porotos de soja, sésamo, aceites vegetales, manteca, miel y dulce de leche, entre otros productos.

El informe también destaca la aparición de 36 productos que no habían sido exportados en el mismo período del año anterior, como hilados de algodón, carne caprina, damasco, peras secas y preparaciones de frutilla. En paralelo, algunos bienes se posicionaron por su alto valor por tonelada, como el aceite esencial de limón, los complementos alimenticios y la carne bovina deshuesada.

En cuanto a los destinos, los principales mercados por volumen fueron Vietnam, Indonesia, Bangladesh, Arabia Saudita y Brasil, seguidos por Argelia, Perú, Chile, Malasia y Marruecos. En conjunto, estos diez países concentraron más del 55% de las exportaciones, reflejando la diversificación y el dinamismo del comercio exterior agroindustrial argentino.

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