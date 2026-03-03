Chacra y Campo

Cáñamo en clave bonaerense: ciencia, historia y diversificación en el cinturón hortícola

Un ensayo en la Chacra Experimental Integrada El Pato busca evaluar el potencial forrajero, industrial y alimenticio del cultivo, retomando una tradición productiva con fuerte anclaje histórico y proyección regional

Evalúan la adaptabilidad del cultivo de cáñamo a las condiciones edafoclimáticas del cinturón hortícola bonaerense, para generar información técnica que permita su desarrollo a escala comercial

En la Chacra Experimental Integrada El Pato, en Berazategui, se puso en marcha un ensayo de cáñamo que combina investigación aplicada y articulación institucional para explorar nuevas alternativas productivas en la provincia de Buenos Aires. El predio —dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y el municipio local— funciona como plataforma para evaluar la adaptabilidad del cultivo a las condiciones edafoclimáticas del cinturón hortícola y generar información técnica que permita su desarrollo a escala comercial.

El trabajo es llevado adelante en conjunto por la UNAJ, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Ministerio provincial, con participación de equipos técnicos, investigadores, especialistas en alimentos y estudiantes universitarios que realizan seguimiento en campo y análisis agronómicos. El objetivo central es medir variables clave para su incorporación en sistemas productivos reales, como fechas de siembra, densidad de implantación y asociación con otros cultivos.

El ensayo contempló tres ventanas de siembra —20 de octubre y 29 de diciembre de 2025, y 19 de enero de 2026— para evaluar su impacto en el desarrollo, rendimiento y comportamiento general del cultivo. También se analizan distintas densidades para medir la producción de biomasa y granos por metro cuadrado, así como la respuesta sanitaria y fenológica. En la última fecha, el cáñamo se implantó en asociación con tomate, anco y maíz, una estrategia alineada con los esquemas diversificados característicos del cordón hortícola bonaerense.

En la Chacra Experimental Integrada El Pato, se puso en marcha un ensayo de cáñamo que combina investigación aplicada y articulación institucional para explorar nuevas alternativas productivas

La experiencia actual dialoga con una tradición histórica profunda. A fines del siglo XVIII, Manuel Belgrano impulsaba el cultivo de cáñamo como herramienta estratégica para el desarrollo económico y la producción de insumos textiles y navales. Si bien aquellas iniciativas no prosperaron, anticiparon debates productivos que hoy vuelven a cobrar vigencia en el marco de la búsqueda de alternativas sustentables.

Durante el siglo XIX y buena parte del XX, el cáñamo tuvo una presencia acotada pero persistente en la Argentina, con experiencias industriales que alcanzaron su mayor desarrollo en territorio bonaerense. Ese proceso se interrumpió a mediados de la década de 1970, cuando la prohibición del cultivo desarticuló el entramado productivo existente y desplazó una cadena con potencial industrial.

Hoy, el ensayo en El Pato retoma esa historia apuntando a generar evidencia técnica sólida que permita evaluar el cáñamo como alternativa forrajera, industrial y alimenticia, y adaptarlo a los desafíos actuales de la agricultura bonaerense, con foco en la diversificación y la sustentabilidad productiva.

