Las ventas de granos con embarque en enero alcanzaron un volumen sin precedentes

Los registros de exportación del complejo triguero con embarque enero acumularon 4.037.857 toneladas (Reuters)

Las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior con embarque en enero alcanzaron un volumen total de 10.065.011 toneladas y marcaron el mayor nivel de registraciones para ese mes desde que se llevan estadísticas oficiales. El dato fue informado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, en base a registros procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional.

El volumen registrado no solo marca un hito mensual, sino que además supera el récord previo de enero de 2022, cuando se habían anotado 8.861.533 toneladas. La diferencia representa un incremento del 13,6 % respecto de aquel máximo histórico, consolidando un arranque de año con fuerte dinamismo en las ventas externas del agro.

Las DJVE con embarque enero estuvieron impulsadas -en parte- por el complejo cebadero, con 998.653 toneladas (REUTERS/Nina Liashonok)

El crecimiento estuvo principalmente traccionado por el complejo triguero, que acumuló 4.037.857 toneladas, y por el complejo cebadero, con 998.653 toneladas. En ambos casos, se trata de los mayores volúmenes registrados para un mes de enero, lo que refleja una mejora sustancial en las condiciones comerciales y en la oferta exportable de estos cultivos.

La comparación interanual también muestra una expansión contundente. Frente a enero de 2024, cuando las DJVE habían totalizado 4.730.887 toneladas, el salto alcanza el 112 %. En relación con enero de 2025, que había registrado 6.842.795 toneladas, el crecimiento es del 47 %, confirmando una aceleración sostenida en las declaraciones de exportación.

Este desempeño refuerza el papel de los cereales como principales generadores de divisas en el inicio del año y anticipa un mayor flujo exportador en los próximos meses. El récord de enero no solo refleja un buen momento productivo, sino también una mejora en la capacidad de colocación externa de los complejos granarios argentinos.