Biodiésel en la mira: la decisión europea que puede dejar afuera a la Argentina

La agroindustria argentina enfrenta una amenaza concreta sobre uno de sus complejos exportadores más estratégicos. Según datos difundidos por CIARA y el CEC, una nueva decisión de la Comisión Europea podría dejar fuera de competencia al biodiésel argentino en su principal —y prácticamente único— destino externo, con pérdidas estimadas en unos 350 millones de dólares anuales.

El eje del conflicto es un documento técnico en el que Bruselas revisa los criterios de ILUC (cambio indirecto del uso del suelo). Allí, la soja fue incluida por primera vez como insumo de “alto riesgo ambiental”, una categoría que hasta ahora se asociaba principalmente al aceite de palma. Si la clasificación avanza formalmente durante 2025, la consecuencia sería directa: la Unión Europea dejaría de importar biodiésel elaborado a partir de soja.

Un mercado clave en riesgo

Para la Argentina, el golpe sería crítico. Tras años de disputas comerciales, aranceles y cierres de otros mercados, Europa quedó como el único destino relevante para el biodiésel local. “La exclusión del mercado europeo significaría no solo una pérdida comercial directa de alrededor de u$s350 millones por año, sino también el cierre de plantas industriales, pérdida de puestos de trabajo y un impacto negativo en toda la cadena agroindustrial”, advirtieron desde CIARA-CEC.

Desde el sector empresario califican la iniciativa como una barrera comercial encubierta. El presidente de CIARA, Gustavo Idígoras, fue categórico: “La medida europea es desde todo punto de vista una barrera injustificada al comercio. El concepto de cambio indirecto del uso del suelo es un invento para eliminar competencia a las fábricas europeas de biodiésel y dejarnos afuera del único mercado que tenemos”.

En la industria sostienen que el biodiésel argentino cumple estándares ambientales exigentes y que el país cuenta con sistemas de trazabilidad muy distintos de los que originaron restricciones al aceite de palma en Asia. Más allá de lo técnico, analistas del comercio internacional advierten que el trasfondo podría ser político: “No es un debate científico sino político, porque la UE busca compensar a los países que se oponen al acuerdo con el Mercosur cerrando el mercado a productos competitivos de la Argentina”.

La soja argentina ¿en una “lista negra”?

La preocupación no se limita a las cámaras aceiteras. El presidente de CARBIO, Luis Zubizarreta, advirtió en el programa radial Chacra Agro Continental, que una eventual “lista negra” europea para la soja sería “muy grave”. “El argumento que se esgrime es la deforestación, pero tenemos pruebas irrefutables de que en la Argentina no solo no se deforesta para producir soja, sino que el área sembrada viene cayendo desde hace más de 15 años”, afirmó.

Zubizarreta alertó que el impacto iría más allá del biocombustible terminado. “Es cerrarle una puerta a toda la cadena de la soja, con consecuencias directas sobre los precios y el nivel de actividad”, sostuvo. Según detalló, podrían dejar de exportarse hasta 1,2 millones de toneladas de biodiésel, con plantas diseñadas específicamente para procesar aceite de soja operando por debajo de su capacidad.

Barrera comercial paraarancelaria o debate ambiental

Desde ACSOJA también cuestionaron la decisión europea. Su presidente, Rodolfo Rossi, aseguró en el programa radial Chacra Agro Continental, que se trata de una “barrera comercial paraarancelaria” y que el Gobierno argentino analiza recurrir a la Organización Mundial del Comercio. “No hay un sustento científico sólido, y menos aún para la Argentina, que ha demostrado tener uno de los biodiéseles más sustentables del mundo”, señaló.

Rossi puso además el foco en la debilidad del mercado interno: “Somos el primer exportador mundial de aceite de soja y, paradójicamente, el país con menor corte interno”. Según indicó, elevar el porcentaje de mezcla obligatoria permitiría amortiguar el impacto externo y generar más valor agregado local.

Mientras la Comisión Europea avanza con su agenda ambiental, en la Argentina preocupa el desarrollo del tema que podría transformarse en uno de los golpes comerciales más duros de los últimos años para la agroindustria. Con exportaciones en juego, miles de empleos vinculados y un delicado equilibrio en la balanza comercial, la discusión sobre el biodiésel ya dejó de ser técnica para convertirse en un tema central de la agenda económica y diplomática del país.