Chacra y Campo

Otro récord para el campo, y van…

En 2025, Argentina alcanzó el mayor ingreso de divisas por exportaciones de carne bovina desde que existen registros ¿Cuáles fueron los mercados de destino?


La exportación de carne vacuna
La exportación de carne vacuna en 2025 alcanzó un incremento interanual del 22,3 % en valor, consolidando un récord histórico para la cadena ganadera argentina (SAGyP)

La ganadería argentina cerró 2025 con un hito histórico: el país alcanzó el mayor ingreso de divisas por exportaciones de carne bovina desde que existen registros. El resultado refleja una combinación de fuerte demanda internacional y una marcada recuperación de los precios globales, en un contexto que volvió a colocar al sector cárnico entre los grandes generadores de dólares para la economía nacional.

De acuerdo con datos informados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, las ventas externas de carne bovina totalizaron 3.700 millones de dólares en 2025. La cifra representa un incremento interanual del 22,3 % en valor, consolidando un récord histórico para la cadena ganadera argentina.

Las estadísticas fueron elaboradas por la Dirección Nacional de Producción Ganadera sobre la base de información provista por el SENASA, el INDEC y la Dirección de Control Comercial Agropecuario. Este trabajo conjunto permitió dimensionar con precisión tanto el desempeño en divisas como la evolución de los volúmenes exportados a lo largo del año.

El desempeño exportador de la
El desempeño exportador de la carne vacuna en 2025 se apoyó también, en la consolidación de destinos estratégicos como la Unión Europea, Estados Unidos, Israel y China (IPCVA)

En términos físicos, el volumen total embarcado durante 2025 alcanzó las 853.183 toneladas equivalente res con hueso, un nivel que acompañó la mejora en los precios internacionales. La sostenida demanda desde distintos mercados del mundo impulsó las cotizaciones de la carne vacuna argentina a valores destacados, fortaleciendo los ingresos del sector exportador.

Uno de los datos más sobresalientes del informe es la recuperación de los precios internacionales. Solo en diciembre de 2025, el valor en dólares por tonelada equivalente res con hueso se ubicó 35,6 % por encima del registrado en el mismo mes de 2024, marcando el nivel nominal más alto de la serie histórica para la carne bovina argentina.

El desempeño exportador también se apoyó en la consolidación de destinos estratégicos. Mercados como la Unión Europea, Estados Unidos, Israel y China mantuvieron una participación clave en las compras, reafirmando el posicionamiento internacional de la carne argentina en los segmentos de mayor valor.

